VINCENT, Monique (née Lemire)



Nous avons le regret de vous informer du décès de madame Monique Lemire Vincent, survenu le 8 novembre 2021 à l'âge de 91 ans.Épouse de feu André Damas Vincent, elle était la fille de feu Germaine Gouin Lemire et de feu Dr Lucien Lemire. Elle était aussi la soeur et complice de Raymonde Lemire Massé ainsi que de feu Normand, Denis, Pierre et leurs conjoint et conjointes.Outre ses enfants, Richard Vincent et Éric Vincent (Brigitte Bédard), elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Alexandre (Mélanie), Dominique, et Marcel-André (Cindy), Laurence et Julien; sans oublier ses arrière-petits-enfants: Mia, Maélie et Alexis.Elle laisse également dans le deuil neveux, nièces et amis.La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine, ainsi que le personnel de l'Hôpital de Saint-Eustache pour leur accompagnement et gentillesse.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 décembre 2021 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch. de la Côte-de-Liesse à Ville Saint-Laurent où une cérémonie suivra.