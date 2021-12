GAGNON-GOUGEON,Yolande



Yolande est partie rejoindre son compagnon de toujours et son grand amour Guy le 20 novembre 2021.Elle laisse dans le deuil ses 2 filles Christine et Joëlle, son gendre Hubert, son frère Jean-Guy, sa belle-soeur Claire, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 11 décembre 2021 de 14h à 16h. Une cérémonie aura lieu au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Cité de la Santé, Soins palliatifs, serait apprécié.