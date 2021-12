BOULANGER, Raymond



À Longueuil le 19 novembre 2021 à l'âge de 78 ans, est décédé Monsieur Raymond Boulanger, époux de Madame Nettie Tavenier. Monsieur Boulanger était retraité d'Investissement Québec.Il laisse dans le deuil son fils Martin (Coral), sa fille Julie (Pierrick), son frère Jean-Guy (Hélène), ses soeurs Denise, Nicole (Pierre) et Diane, ses beaux-frères Francis (Wendy) et Frédéric (Margaret). Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousines et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera à :7679 BOUL.TASCHEREAU, BROSSARDdimanche le 5 décembre 2021 à compter de 10:00. Par la suite, un hommage lui sera rendu en la chapelle du complexe à 12:00.La famille tient à remercier tous les techniciens ambulanciers qui sont intervenus au domicile de Raymond dans les dernières semaines. Par leur professionnalisme, leur écoute ainsi que leur compassion ils ont fait toute une différence.La famille tient aussi à remercier le département d'oncologie de l'Hôpital Charles Lemoyne pour leur support.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer et/ou à la Fondation de l'Hôpital Charles Lemoyne (division oncologie) seront appréciés.