PIGEON, Marie-Claire



Le 23 novembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Marie-Claire Pigeon, fille de M. Joseph Pigeon et de feu Mme Irène Leroux.Elle laisse dans le deuil sa soeur Denise (Jacques Berthiaume), ses frères Jacques (feu Brenda Daignault) et Claude (Yolande Levac), la famille de Loyola Schmidt qu’elle a servi avec dévouement pendant plus de 50 ans ainsi que de nombreux neveux et nièces.Elle rejoint ses soeurs Solanges (feu Germain Bannon), Noëlla (feu Donat Carrière) et Raymonde (Raymond Brunet).La famille recevra les condoléances vendredi le 10 décembre de 12h00 à 15h00 au complexe funéraire :Une liturgie de la Parole aura lieu vendredi le 10 décembre à 15h en la chapelle du complexe. L'inhumation suivra au cimetière de Coteau-du-Lac.