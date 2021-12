LORTIE BIBEAU, Pierrette



À Blainville, le 15 novembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Pierrette Bibeau, épouse de M. André Lortie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants: Josée Lortie, Lyne Lortie (Michel Gallant) et Stéphane Lortie (Christine Bretschneider), ses petits-enfants: Cédric Manlhiot (Rebecca Moonah), David Manlhiot (Annie-Pier Filiatrault), Frédéric Melanson (Laura-Michèle G. Martin), Julien Melanson (Audrey More), Charles Lortie-Dumas, Jérôme Lortie, Valérie Lortie (Antoine Laquerre), son arrière-petite-fille Mélia Filiatrault-Manlhiot, sa soeur Hélène Bibeau, ses beaux-frères et belles-soeurs: Ginette Lortie, Pierrette Lortie, Jean Lortie (Suzanne Brouillard) et Lise Lortie (Michel Bibeau), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s le dimanche 5 décembre 2021 dès 13 heures à:Un hommage à Pierrette aura lieu à 17 heures le jour même au salon. La célébration sera suivie d'un léger goûter pour la famille et les proches.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à exprimer sa profonde reconnaissance envers tout le personnel des soins palliatifs du CHSLD de Blainville, pour leur grande humanité.