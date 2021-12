BEAUCHAMP, Marguerite

(née Montagne)



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 20 novembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Marguerite Montagne, épouse de feu Réal Beauchamp. L'a précédée son fils Luc.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Ronald, Normand, Anne-Marie, François et Véronique, ses petits-enfants: Jonathan, Johanie, Gilbert et Philippe, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Amanda, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 4 décembre, à 14h00, en l'église de L'Assomption. La famille vous accueillera dès 13h00 pour recevoir vos condoléances.