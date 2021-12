BRASSARD, Claudette



Le 26 novembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Claudette Brassard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Carole), Richard (Sylvie), Nicole (Danielle), Johanne (Jeannot) et André (Isabelle), ses petits-enfants Éric, Sophie, Josiane, Alex, Catherine, Sarah, Philippe et Julien ainsi que ses arrière-petits-enfants Johnny, Maèva et Jacob. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Denise (Roger), Monique (Pierre), Micheline (Roger) et Madeleine (Fernand), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 5 décembre 2021 dès 9h30. Une liturgie de la Parole suivra à 13h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.