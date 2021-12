BRESSE, Paul-Émile



Au CHUS Fleurimont de Sherbrooke, le 19 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Paul-Émile Bresse, époux de feu Marie-Jeanne Bourgault, fils de feu Hélène Roy et de feu Albert Bresse.M. Bresse laisse dans le deuil ses fils : Daniel (Maryse Boutin) et René (Louise Boulanger). Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants : Véronique (David Boisse), Josianne (Marc-Olivier Madore) et Tristant, ses arrière-petits-enfants : Félix, Louis-Philip et Alya, ses frères et soeurs : Jeannine (feu Raoul), Réjeanne (feu Henry), Yolande (Hertel), Gaston (Laurette) et Denise, ses beaux-frères et belles-soeurs : Malvina, Velma (feu Marcel), Bernadette (Léo), Jeannette (Serge), Normand (Micheline), Francis (feu Lise) ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Il était aussi le frère de feu Gilberte (feu Donald), feu Marcel (feu Jeannine) et feu Maurice (Jacqueline). Il était le beau-frère de feu Gérard (feu Micheline), feu Alfred (feu Irène) et feu Claire.La famille vous accueillera à la :601 RUE DU CONSEIL, SHERBROOKE, QCsamedi le 4 décembre 2021 de 9h00 à 11h00 suivi d'une célébration de la Parole au même endroit à 11h00. Par la suite ses cendres seront mises en terre au cimetière St-Michel de Sherbrooke.La famille tient à remercier le CHUS Fleurimont 6e étage B pour leur dévouement, leur générosité et les bons soins prodigués à M. Bresse.