CARDINAL, Adrienne

(née Béland)



À Montréal, le 16 novembre 2021, est décédée à l'âge de, Mme Adrienne Béland Cardinal. Elle rejoint ses soeurs Éliane (feu Edgar Audet) et Marie-Marthe (feu Roland Provençal), son époux Armand Cardinal et sa belle-fille Sylvie Cardinal (Mario Charette). Elle laisse dans le deuil sa soeur Pauline (feu Gustave Goulet), ses petits-fils Yannick et Mathieu Charette, François Cardinal ainsi que neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances au complexe funéraireà partir de 9h30 le dimanche 5 décembre 2021. Une cérémonie de prières suivra à 11h.Prière de ne pas envoyer de fleurs.