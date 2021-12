BERNIER, André



À Montréal, le samedi 27 novembre 2021 est décédé, à l'âge de 76 ans, André Bernier.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal, Myriam (Martin), Allison (Julien) et Maxime (Sam), ses petits-enfants Andy (Katrina), Sarah (Dan), Matthew, Océane, Gabriel, Raphaëlle et Emily, ses frères et sa soeur Daniel, Louis, Nicole, Yves et René ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 4 décembre 2021 de 17h30 à 20h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h30.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve Rosemont seraient appréciés.