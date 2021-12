COVID et climat: même combat!

On connaît la menace. On connaît l’ampleur des risques et des dommages qu’elle peut causer. On sait même comment s’y attaquer. Et pourtant, nous y voilà.

Une planète qui se réchauffe à un rythme catastrophique malgré les grands-messes climatiques, les manifs et les milliards.

Un coronavirus qui accélère sa course, malgré les confinements, les sommets internationaux et, encore, les milliards perdus et investis.

Dans un cas comme dans l’autre, les mêmes phénomènes sont à l’œuvre : des consensus scientifiques sacrifiés sur l’autel de la politique partisane et de la désinformation, sans compter les échecs d’une communauté internationale de plus en plus repliée sur elle-même.

Science et doutes

Pensez aux antivaccins, ces sceptiques de la science qui nous pourrissent la vie à coup d’insultes et d’obstination. Ils sont un peu comme le lobby du pétrole face au climat.

Convaincus que leur version de la science est la meilleure, ils se soustraient à l’effort collectif. Surtout, ils se le croient permis pour une raison très simple : à court terme, on ne peut se passer d’eux.

Eh oui, il n’y a pas assez de véhicules électriques pour satisfaire à la demande, tout comme il manque d’infirmières dans nos hôpitaux.

C’est la victoire de la réalité sur la science.

On comprend d’ailleurs la résistance actuelle à la mise en œuvre d’une surcharge à l’achat de véhicules énergivores. Regardez comme le passeport vaccinal a forcé la main de tant de récalcitrants. Ne pourrait-on pas rêver d’un mécanisme similaire sur le front de l’énergie ?

Cercle infernal

Le pire dans tout ça, c’est que climat et pandémie sont intimement liés.

Le groupe indépendant chargé par l’OMS d’évaluer les mécanismes à mettre en œuvre pour lutter contre la pandémie et éviter les prochaines rappelle que les pratiques agricoles, la déforestation, la disparition d’espèces animales et les pressions démographiques contribuent à l’émergence de nouveaux éléments pathogènes.

Ce sont là les mêmes phénomènes qui alimentent les changements climatiques.

Que faire ? Faire le nécessaire pour réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre, repenser l’agriculture. La liste est longuement documentée.

Tout comme les protocoles à mettre en œuvre pour permettre aux pays pauvres et en développement de s’armer contre le coronavirus.

Le problème : le même dans les deux cas. Un manque de cohésion de la communauté internationale.

C’est ainsi que tout le monde triche, parfois un tout petit peu, parfois beaucoup. On surconsomme lors du Cyber lundi, comme on se permet un « party à 15 », on achète des VUS comme d’autres s’entêtent à aller soigner des personnes âgées sans être vaccinés.

C’est l’attrait de la roulette russe, cette idée que le risque est là, mais que ça ne nous arrivera jamais.

Dans tous les cas, c’est l’ensemble de la société qui finit par payer.

Parlez-en aux victimes des inondations et des feux de forêt en Colombie-Britannique, à toutes les familles déchirées par la COVID, et nos fêtes de Noël soudainement en suspens.