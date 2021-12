Nous soulignons, en ce 1er décembre, la 34e Journée mondiale de lutte contre le sida ainsi que les 40 ans de l’épidémie de VIH/sida en Amérique du Nord. Encore cette année, des centaines de Québécois et de Québécoises recevront un diagnostic positif au VIH. Au Québec, on comptait d’ailleurs 305 nouveaux cas en 2019.

Malgré les progrès réalisés en matière de dépistage et de traitement, plusieurs personnes vivent aujourd’hui avec le VIH sans le savoir.

Manque de ressources

La pandémie de COVID-19 a accentué et mis en lumière le manque criant de ressources humaines dans le réseau de la santé, avec un impact direct sur de nombreux services, dont le dépistage du VIH et des autres ITSS.

En 2020, le dépistage du VIH a chuté de 18,4 % au Québec, selon un rapport récent en attente de publication. Pourtant, les ressources du milieu communautaire VIH sont prêtes et disponibles à prêter main-forte au réseau. Grâce à de nouvelles technologies accessibles et fiables, comme le test rapide et l’autotest, les intervenants communautaires seraient en mesure d’effectuer des dépistages, comme cela se fait ailleurs dans le monde, même dans d’autres provinces canadiennes comme l’Ontario.

Dépister, c’est la clé pour mettre fin à l’épidémie du VIH. La moitié des nouveaux cas de VIH l’ont contracté de personnes qui ignoraient leur statut sérologique. Or, nous savons qu’une

personne vivant avec le VIH qui prend un traitement efficace ne peut pas transmettre le virus, et aura une qualité de vie et un état de santé nettement meilleurs.

Miser sur le milieu communautaire

Le milieu communautaire VIH entretient des liens de confiance avec des personnes souvent marginalisées et éloignées du système de santé : personnes LGBTQ+, issues de l’immigration, en situation d’itinérance, utilisatrices de drogues, travailleuses·eurs du sexe, etc. Avec la mobilisation des pair·es et la flexibilité de nos interventions, nous sommes en excellente position pour rejoindre et répondre aux besoins de ces populations. Nous pouvons et nous devons être mis à contribution afin d’accentuer et diversifier l’offre de dépistage au Québec.

Le gouvernement du Québec est-il enfin prêt à considérer le milieu communautaire comme un acteur clé dans l’offre de dépistage? Est-il prêt à agir pour habiliter des intervenants communautaires, formés adéquatement, pour prêter renfort à un système de santé saturé? C’est ce que nous souhaitons.

François-Xavier Schmitz-Lacroix, Codirecteur général MIELS-Québec

Katy Rodrigue, Codirectrice générale MIELS-Québec

Ken Monteith, Directeur général - Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida