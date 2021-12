Faire ses premiers pas en investissement

« Maintenant que vous nous avez livré votre plaidoyer sur l’investissement boursier, comment s’y prend-on, déjà ? »

La question, une synthèse de quelques commentaires, faisait suite à la chronique de samedi. C’est un peu comme si j’avais vanté les bienfaits de se nourrir, et qu’on me demandait comment garnir son garde-manger.

Ainsi en est-il de l’investissement. Alors, que trouve-t-on sur les tablettes ?

Fonds communs de placement (FCP)

Toujours les produits financiers les plus populaires. Plus de 2000 milliards $ sont investis là-dedans au Canada, une domination maintenue grâce à une puissante machine de vente. Vous ouvrez un REER à la banque ? C’est vers ça que seront dirigées vos cotisations.

Un FCP fonctionne selon le principe de la mise en commun : en fonction d’une politique de placement préétablie, un gestionnaire sélectionne des titres pour composer le fonds, et l’investisseur en achète des parts. Ici, tout dépend de la qualité des gestionnaires des produits choisis et du conseiller qui les aura sélectionnés pour son client.

Où les trouve-t-on ? Dans les grandes institutions financières et chez les courtiers en épargne collective et autres cabinets de services financiers. Dans les banques, les conseillers sont souvent limités aux produits maison, pas forcément les meilleurs du marché.

L’investisseur peut acquérir lui-même des parts de FCP par l’intermédiaire d’un compte de courtage à escompte (en libre-service). Dans ce cas, on doit acheter les parts de « série D », qui sont moins chères en frais de gestion, car elles sont acquises sans l’intermédiaire d’un représentant.

Pour : accessibles, facile à intégrer à un système d’investissement automatique, grande variété de produits, frais (un peu) en baisse.

Contre : qualité de gestion et de conseils qui ne justifie souvent pas les frais élevés.

Fonds négociés en Bourse (FNB)

Je préfère les fonds négociés en Bourse. Le FNB classique est conçu de manière à reproduire les rendements d’un marché boursier géographique (Canada, États-Unis, Europe, Asie, etc.), d’un secteur industriel (énergie, santé, technologie, etc.) ou encore de catégories d’actifs (obligations, métaux, crypto, immobiliers, etc.).

Ma préférence tient à ces quelques caractéristiques : les frais représentent une infime fraction du coût des FCP ; ils se négocient aussi facilement que des actions et permettent de créer un portefeuille diversifié.

Cependant, pour ce prix, l’épargnant est laissé à lui-même. On se procure des FNB avec un compte de courtage à escompte. De plus en plus de conseillers en placement (chez les courtiers de plein exercice) travaillent avec ces produits, mais des coûts supplémentaires, sous forme d’honoraires ou de commissions, viendront augmenter la facture.

Pour : frais minimes, diversification instantanée, possibilité de prendre des positions dans des secteurs pointus, innovateurs.

Contre : l’industrie s’éloigne de l’esprit original en accouchant de FNB exotiques, sophistiqués et coûteux qui servent d’abord à la spéculation.

Actions

On est passé des plats préparés (FCP) aux repas en kit (FNB). Avec les actions, on tombe dans la vraie popote ! Et on ne s’improvise pas cuisinier.

Je recommande souvent d’investir d’abord dans des FNB (pour la diversification) et d’intégrer peu à peu des actions de sociétés. Comment les choisir ? La question a fait l’objet de nombreux livres, ce serait prétentieux d’affirmer pouvoir livrer la recette en deux phrases. Limitons-nous à rappeler qu’on doit connaître les entreprises dans lesquelles on investit, donc qu’il faut se tenir loin des tuyaux du beau-frère.

On peut confier la tâche en sous-traitance à un conseiller en placement, qui nous guidera dans le choix des titres. On peut lui donner « carte blanche », en gestion discrétionnaire. Ce service est accessible seulement à ceux qui détiennent suffisamment d’actifs.

Pour : potentiel de rendement supérieur.

Contre : risqué et chronophage, demande une plus forte maîtrise de ses émotions.