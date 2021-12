DESAUTELS, Lise



À La Prairie, le 25 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Lise Desautels, épouse de Gilles Vaillancourt.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (François) et Robert (Nathalie), ses 4 petits-enfants Andréane, Mathieu, Joelle et Alex, ses arrière-petits-enfants Jade et Rosalie, ses soeurs Pauline, Solange et Carmen, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 décembre 2021 de 13h30 à 14h30 au complexe funérairesuivi des funérailles à 14h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement l'Alizéa pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié en sa mémoire.