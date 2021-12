Guide cadeaux: 4 coffrets beauté KARINE JONCAS pour gâter vos proches

Pourquoi ne pas profiter du temps des Fêtes qui approche à grands pas pour gâter les femmes de votre entourage en leur offrant un cadeau d’une entreprise québécoise? Déposés sous le sapin, les coffrets et les soins KARINE JONCAS feront assurément des heureuses!

La réputation des soins de la peau signés KARINE JONCAS n’est plus à faire. Depuis bientôt 20 ans, la créatrice de soins québécoise et pionnière de l’approche Médi-Cosmétique KJ sélectionne minutieusement les ingrédients cosméceutiques et botaniques qu’elle inclut dans les produits qu’elle développe.

Son objectif? Créer des soins qui présentent un équilibre parfait entre performance, expérience sensorielle et formule adaptée pour tous les types de peau, même les plus sensibles.

À l’occasion des Fêtes, la compagnie québécoise a rassemblé ses produits signature dans 7 coffrets différents à s’offrir ou à glisser sous le sapin pour faire plaisir à une femme qui nous est chère.

Chaque coffret met en vedette une crème de soins 4 en 1 efficace, de jour comme de nuit, sur le contour des yeux, le cou et le décolleté. On vous présente nos 4 coups de cœur:

1. Pour vous chouchouter: le coffret Bio-Lift 360°

Conçus à base d’extraits biologiques d’argan, de raisin et d’argousier, le sérum et la crème de la gamme Bio-Lift 360° offrent un effet anti-rides puissant. Dès les premières applications, le duo améliore la fermeté globale du visage et les pores semblent affinés.

Mention spéciale pour le Gel Dermo-Nettoyant 4 en 1 Bio-Infusion qui vient compléter la routine. Il permet de nettoyer la peau en profondeur et de la tonifier tout en douceur. C’est comme si vous profitiez d’une expérience spa à la maison!

2. Pour votre maman: le coffret Jeunesse Originelle

La gamme Jeunesse Originelle est le cadeau idéal pour les femmes à la recherche d’une solution anti-âge globale.

Grâce à une forte concentration de peptides, d’acide hyaluronique et de téprénone, la Crème de Jeunesse Originelle permet de réduire de façon significative les signes du vieillissement comme les rides profondes, le relâchement, les taches brunes et la déshydratation.

De son côté, le Sérum de Jeunesse Originelle offre un effet de lifting instantané, en plus de procurer à la peau une hydratation optimale pendant 24 heures.

3. Pour une amie: le coffret Rosalift Avancée

Vous connaissez une femme qui compose avec des rougeurs cutanées? Le Coffret Rosalift Avancée de KARINE JONCAS est l’alliée incontournable des peaux sensibles ou réactives.

La Crème Rosalift Avancée offre une sensation immédiate de confort, en plus de réduire les rougeurs visibles, tandis que le Concentré Antidote Rougeurs apaise la peau et procure une réparation épidermique sans pareille.

4. Pour votre grande SŒUR: le coffret Collagène Lift

Si vous souhaitez vous attaquer aux rides profondes et aux rides d’expression, la Crème Collagène Lift a toutes les qualités pour l’emploi!

Sa formule chargée en collagène et en peptides procure un effet «comble rides» incomparable même sur les rides les plus profondes telles que les frontales, les intersourcilières et les pattes d’oie. Ce soin 4 en 1 combiné au Concentré Collagène SN-8 permettra d’atténuer l’apparence des rides d’expression et les rougeurs.

Dans les coffrets Jeunesse Originelle, Rosalift Avancée et Collagène Lift, vous trouverez également le Démaquillant Fermeté 4 en 1 au Collagène, une paire de Patchs Correction Dermo-Lift Yeux – produit vedette de la marque – et la Crème Mains 4 en 1 au Collagène.

Grâce à ces soins performants, les chanceuses qui recevront ces coffrets cadeaux seront équipées pour passer à travers les durs mois de l’hiver. Aucun doute qu'elles vous remercieront pour leur teint éclatant et leur peau visiblement hydratée!

Les coffrets et les soins de la marque québécoise KARINE JONCAS sont disponibles en pharmacie. Si vous êtes en manque d’inspiration pour les bas de Noël, les soins pour le visage et le corps sont des essentiels multifonctions qui s’intégreront parfaitement à la routine beauté des femmes actives qui vous entourent!