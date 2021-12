Après une pause l’an dernier, la collecte de rue de la Guignolée des médias sera de retour le jeudi 2 décembre dans la plupart des régions du Québec.

Comme la facture d’épicerie continue de monter en flèche et le nombre de Québécois souffrant d’insécurité alimentaire est toujours trop élevé, le retour de la Guignolée des médias est attendu.

Dans la grande région montréalaise, le déploiement de cette journée de solidarité s’étendra sur près de 70 points de collecte (île de Montréal, Laurentides, Laval et Longueuil).

Les gens sont invités à y donner un montant de leur choix ou des denrées alimentaires non périssables dans l’atmosphère festive propre à l’événement qui compte sur dix porte-paroles.

Ceux-ci sont les comédiennes Sophie Cadieux, Salomé Corbo et Geneviève Schmidt, les humoristes Mario Jean et Matthieu Pepper, l’illusionniste Luc Langevin, l’animatrice/conférencière Josée Lavigueur, l’animateur Pascal Morrissette, le comédien Félix-Antoine Tremblay et l’animatrice Anne-Marie Withenshaw.

Pendant toute la campagne, ils seront actifs dans les réseaux sociaux.

Où et comment donner?

Plus de 340 succursales Jean Coutu au Québec et 200 magasins Maxi et Provigo accepteront les dons en denrées alimentaires non périssables et en argent. Il sera aussi possible de verser un don à guignolee.ca ou de texter NOEL au 20222 pour un don de 10 $.

Les raisons de donner sont multiples. Par exemple, les hausses significatives et constantes du coût de la vie (épicerie, chauffage, loyers, etc.) fragilisent des familles entières, les forçant à recourir aux comptoirs d’aide. Cette situation dramatique risque de s’amplifier et d’empêcher encore plus de Québécois de s’alimenter, comme en témoigne l’actualité inquiétante rapportée par divers médias ces derniers mois.

