L’ajustement des rétroviseurs et du siège conducteur

Les rétroviseurs de votre véhicule sont indispensables pour vous aider à conduire prudemment. C’est pourquoi il faut savoir comment les ajuster. En collaboration avec Promutuel Assurance, voici nos meilleures astuces pour régler vos miroirs d’auto de manière optimale et, ainsi, assurer votre sécurité et celle de tous les usagers de la route.

Le confort, un gage de sécurité au volant

Avant d’aborder le sujet des rétroviseurs, attardons-nous d’abord à votre confort de conduite. Saviez-vous qu’un siège conducteur, un appui-tête et un volant bien ajustés contribuent à prévenir votre fatigue au volant en empêchant vos muscles de s’épuiser ? Fait intéressant : la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) affirme que des études récentes ont démontré qu’un appui-tête bien ajusté réduirait de 28 % les risques d’entorse cervicale, lors d’un accident de la route.

Sachant cela, veillez à bien régler votre siège et votre volant (si votre voiture le permet), avant de prendre la route. Pour ce faire, voici quelques conseils :

Ajustement du siège conducteur :

- La distance idéale aux pédales : votre jambe devrait être légèrement fléchie lorsque vous appuyez sur l’accélérateur. De plus, si votre voiture est manuelle, votre cuisse doit rester posée à plat sur le siège lorsque vous appuyez à fond sur la pédale d’embrayage. Vous ne devriez pas avoir à vous déhancher ou à déplacer votre bassin pour atteindre les pédales.

- La hauteur du banc : ajustez également la hauteur de votre banc afin d’optimiser votre visibilité. Vous devriez avoir une vue globale sur votre pare-brise.

- Pour sa part, le dossier doit être positionné bien droit.

Ajustement de l’appui-tête :

- Le milieu de l’appui-tête doit arriver à la hauteur des yeux ou du bord supérieur des oreilles.

- Pour offrir une protection optimale, l’appui-tête doit être à un maximum de sept centimètres de la tête.

Ajustement du volant (s’il est réglable en hauteur) :

- Vous devez régler la hauteur du volant de manière à ce que vous puissiez voir les indicateurs du tableau de bord.

- Vous devez également être en mesure de bouger vos jambes sans toucher la couronne du volant.

Si vous êtes le seul utilisateur de votre véhicule, vous n’aurez pas à faire ces ajustements avant chaque trajet. Il est toutefois indispensable de faire ces réglages lorsque plusieurs conducteurs utilisent la même voiture.

Des rétroviseurs bien ajustés pour conduire en toute sécurité

Maintenant que vous êtes installé confortablement, il est temps de régler vos rétroviseurs. La plupart des voitures ont trois rétroviseurs : le miroir central, le rétroviseur du côté conducteur et celui du côté passager.

Au Québec, la loi oblige les automobilistes à munir leurs véhicules d’un miroir interne et d’un rétroviseur du côté conducteur. Bien qu’il ne soit pas obligatoire, le rétroviseur du côté passager est toutefois recommandé pour une conduite sécuritaire. Rappelez-vous qu’ils doivent tous être en bon état, solidement fixés et positionnés aux endroits prescrits !

En positionnant correctement vos rétroviseurs, il est possible d’obtenir une image continue d’un miroir à l’autre. Pour une vision optimale de la route qui vous permet de limiter les angles morts en auto, suivez les conseils élaborés ci-dessous pour régler vos rétroviseurs :

Ajustement du miroir central :

- Vous devez le positionner de manière à avoir une vue globale sur la vitre arrière de votre voiture, et ce, en levant simplement les yeux. Vous ne devriez pas avoir à lever votre tête.

- Vous devriez être en mesure de voir la calandre et les phares du véhicule qui vous suit à une distance raisonnable et le côté du véhicule qui circule dans la voie de droite.

- En tout temps, vous devriez apercevoir la ligne de l’horizon.

Ajustement du rétroviseur du côté conducteur :

- Appuyez votre tête sur la vitre du côté conducteur et écartez le rétroviseur jusqu’à ce que vous ne voyiez qu’une petite partie de l’arrière-gauche de votre voiture.

- N’oubliez pas d’ajuster l’angle vertical du rétroviseur de manière à voir l’horizon.

Ajustement du rétroviseur du côté passager :

- Penchez votre tête au centre du véhicule, entre les sièges avant, et écartez le rétroviseur du côté passager jusqu’à ce que vous voyiez à peine l’arrière de votre auto.

- N’oubliez pas d’ajuster l’angle vertical du rétroviseur de manière à voir l’horizon.

*Si vous êtes très grand, vous aurez peut-être à pousser manuellement les rétroviseurs afin qu’ils atteignent les positions optimales.

Les angles morts : prévenir ces dangers invisibles

Même si un bon réglage de vos miroirs d’auto permet de limiter les angles morts, il est toutefois impossible de voir toutes les zones entourant votre voiture. Règle générale : plus le véhicule est long et haut, plus les zones d’angles morts sont longues.

Les petits véhicules et les motos peuvent facilement se cacher dans ces zones non visibles. Avant d’effectuer un déplacement, un virage ou toute autre manœuvre (sortir d’un stationnement, faire marche arrière, ouvrir votre portière, etc.), balayez ces zones du regard. Pour ce faire, regardez rapidement sur le côté, au-dessus de votre épaule, après avoir jeté un œil à vos rétroviseurs.

Les bons gestes pour éviter les accidents liés aux angles morts :

- Avant de conduire un nouveau véhicule, asseyez-vous sur le siège conducteur et demandez à une personne de se déplacer autour de la voiture. Lorsqu’elle sort de votre champ de vision, c’est qu’elle se trouve dans un angle mort.

- Avant un virage ou après avoir immobilisé votre auto, avancez le tronc et regardez derrière le pilier de pare-brise.

- Évitez de vous retrouver dans l’angle mort d’un véhicule lourd.

- Ne dépassez jamais un véhicule lourd par la droite à une intersection.

- Restez attentif aux piétons qui circulent près de votre voiture, spécialement en milieu urbain.

- Signalez toujours vos intentions avec vos clignotants.

- Restez à l’affut des intentions et manœuvres des autres usagers.

Bébé à bord ?

La sécurité de vos enfants en voiture est indispensable. Saviez-vous que seulement un enfant sur deux est correctement installé en auto, au Québec ? Pour veiller à ce que les vôtres fassent partie du 50 % qui voyagent de manière sécuritaire, vous devez bien choisir et ajuster le siège d’auto pour bébé (enfant de moins de 22 lb) et le siège d’auto pour enfants (22 lb et plus). Lorsque les minis sont parfaitement attachés, les parents peuvent rouler fièrement et, surtout, avec l’esprit tranquille !

