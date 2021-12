Laurence Nerbonne compose la nouvelle chanson thème de «Star Académie»

Laurence Nerbonne signe avec Marie-Élaine Thibault la nouvelle chanson thème de Star Académie, Changer le monde.

C’est la première fois que ce sont des femmes qui sont derrière l’hymne du populaire rendez-vous musical de TVA. On pourra l’entendre lors du premier variété de la saison, le dimanche 16 janvier prochain, porté par la voix des nouveaux Académiciens.

Laurence, qui est auteure-compositrice-interprète, et Marie-Élaine, qui est parolière, ont écrit les paroles ensemble. C’est toutefois Laurence qui a mis le tout en musique, en plus de veiller aux arrangements et à la réalisation.

TVA, Québecor Contenu, Musicor et Productions Déferlantes ont indiqué dans un communiqué que Changer le monde est un «hymne rassembleur» qui porte un «inspirant message d’espoir et de solidarité qui nous rappelle que, peu importe les embûches, il ne faut jamais abandonner ses rêves et, surtout, qu’ensemble tout est possible».

Rappelons qu’avant le premier variété animé par Marc Dupré, le 16 janvier, à 19 h, TVA va proposer quatre demi-heures portant sur les auditions des candidats. Ces émissions seront diffusées du 10 au 13 janvier, à 19 h 30, soit dans la même case horaire que la quotidienne qui, elle, va se mettre en branle le 17 janvier.