Le rendez-vous manqué du Canadien

Il y a quelques jours, François Legault créait en grande pompe un comité sur la relance du hockey au Québec. « Le hockey, c’est notre sport national. Ça fait partie de notre identité, de notre fierté », disait-il.

Ces affirmations ne sont pas anodines et montrent à quel point le Québec est « hockey ». On en fait une politique publique, ce n’est pas rien.

Plus grand marché au monde

Alors que le Canadien affiche le pire début de saison de son histoire, son président, Geoff Molson, est allé dans le même sens lundi, affirmant que le CH est « possiblement le plus grand marché de hockey au monde ».

Ainsi, le hockey au Québec est notre sport national et fait partie de notre identité, dixit Legault, et le Québec est possiblement le plus grand marché de hockey au monde, dixit Molson.

Pas de Québécois compétents

Alors, comment expliquer que la meilleure personne disponible pour diriger les opérations hockey du CH est américaine, ne parle pas français et ne connaît pas notre marché ? C’est ça notre identité ? C’est ça le plus gros marché du monde ?

Le hockey coule dans nos veines depuis plus d’un siècle, mais comme l’a dit avec justesse Serge Savard lundi : « On n’a pas trouvé quelqu’un au Québec capable d’occuper ce poste. On a trouvé quelqu’un d’extraordinaire... aux États-Unis ».

Pour le CH, personne au Québec n’est assez compétent pour le poste. Yeah right?

Inacceptable

C’est comme si on ne trouvait aucune personne au Québec pour diriger Desjardins ou Hydro-Québec. Ça ne tiendrait pas la route. Ce serait carrément inacceptable. Inacceptable parce qu’Hydro et Desjardins sont des fleurons de l’économie québécoise, parce qu’ils symbolisent notre histoire et notre savoir-faire... Exactement comme le Canadien. Maurice, Jean, Guy, Serge...

Monsieur Gorton est sans doute compétent, mais le Canadien a le devoir de faire vivre son sport au Québec. Il n’est pas un club comme les autres, il est lié à l’histoire du Québec. Vraisemblablement, Molson a manqué le mémo.