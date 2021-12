Les Islanders mettent fin aux succès des Olympiques

La séquence de victoires des Olympiques de Gatineau s’est arrêtée à quatre parties, puisqu’ils ont été vaincus 2 à 1 par les Islanders de Charlottetown, mercredi, au Centre Slush Puppie.

• À lire aussi: Équipe Canada junior: deux espoirs du CH au camp de sélection

C’est Patrick Guay qui a été le tortionnaire de la formation de l’Outaouais. Le joueur de centre de 19 ans a inscrit les deux buts des siens.

Pour celui de la victoire, Guay a bénéficié d’un avantage numérique en début de troisième période pour mettre la rondelle dans le dos du gardien Rémi Poirier. Il l’avait également déjoué d’un puissant tir sur réception lors du premier tiers.

Il s’agissait des 18e et 19e buts de Guay depuis le début de la présente campagne.

La réplique des Olympiques est venue du bâton de Mathieu Bizier, qui a ainsi atteint le cap des 10 réussites en 2021-2022.

Dans la défaite, Poirier a été testé à 29 reprises. Il s’est particulièrement démarqué avec un arrêt spectaculaire en deuxième période. En se jetant de tout son long vers gauche, il a réussi un petit miracle et privé Ben Boyd d’un filet.

À l’autre bout de la patinoire, le gardien Jacob Goobie a repoussé 22 rondelles dans la victoire.

Domination des Voltigeurs

Au Centre Marcel Dionne, les Voltigeurs de Drummondville ont inscrit les cinq premiers buts de la rencontre et ils ont vogué vers un gain de 6 à 1 sur les Wildcats de Moncton.

L’attaquant Liam Kidney a été la grande vedette offensive de ce duel, lui qui a récolté un but et trois mentions d’aide.

Alexis Morin et Jérémy Lapointe ont quant à eux inscrit leur nom à deux reprises sur la feuille de pointage. Le premier a fait bouger les cordages deux fois, tandis que le second a amassé un but et une aide.

Justin Côté et Julien Rod ont été les autres buteurs des vainqueurs.

C’est Thomas Auger qui a privé le gardien Riley Mercer de son deuxième blanchissage de la saison. L’attaquant de première année a fait mouche en deuxième période.