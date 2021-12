Raptors: Fred Vanvleet est «tanné de perdre»

Au cœur d’une série de trois défaites, les joueurs des Raptors de Toronto en ont soupé de subir des revers.

«Je suis tanné de perdre», a clamé Fred VanVleet mardi, lors des conférences de presse qui ont suivi un revers de 98 à 91 face aux Grizzlies de Memphis.

«Nous souhaitons connaître du succès et nous avons de hauts standards ici. Ça ne changera pas. Nous aimerions aussi donner plus de victoires à nos partisans, eux qui n’ont pas eu la chance de nous voir jouer pendant plus d’un an.»

Il est vrai que les amateurs des Raptors à Toronto n’ont pas été choyés depuis que leur équipe peut de nouveau évoluer au Scotiabank Arena. Jusqu’à maintenant en 2021-2022, la formation de la Ville Reine a maintenu un dossier de 2-8 quand elle joue sur ses terres. La défaite contre les Grizzlies représentante également le cinquième revers consécutif des «Dinosaures» sur leur terrain.

«Nous devons corriger ça. Ce n’est pas acceptable, a affirmé Pascal Siakam. Nous ne pouvons pas jouer de cette façon à la maison. [...] Nous devons être meilleurs. Nous n’avons aucune excuse et ça ne devrait pas se produire. Nos partisans ne méritent pas cela.»

En apprentissage

La présente édition des Raptors est bien loin de celle qui avait remporté les grands honneurs en 2018-2019. En pleine reconstruction, l’équipe est principalement composée de jeunes joueurs.

«Il est évident que nous avons un club qui est très jeune et que nous souhaitons avoir du plaisir, mais ce n’est pas plaisant de perdre», a exprimé Siakam, qui porte les couleurs des Raptors depuis 2016.

«Quand nous nous présentons sur le terrain, nous devons être plus sérieux à propos de ce que nous faisons. Nous devons mieux communiquer, respecter le plan de match et avoir du plaisir en gagnant.»

Les Raptors doivent également se débrouiller sans plusieurs éléments importants dans leur formation. Présentement, OG Anunoby, Gary Trent fils et Khem Birch sont tous sur la touche. Goran Dragic est aussi à l’écart du jeu, lui qui a quitté l’entourage de l’équipe pour des raisons personnelles.

Le club torontois tentera tout de même de rebondir jeudi soir, alors que les champions en titre, les Bucks de Milwaukee, seront de passage au Scotiabank Arena.