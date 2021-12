Retour au travail : dois-je informer mon assureur automobile ?

Forcés à travailler à la maison, de nombreux Québécois ont vu l’utilisation de leur voiture nettement diminuée au cours des derniers mois. D’ailleurs, plusieurs ont profité de l’occasion pour contacter leur assureur afin d’obtenir une réduction sur leur prime d’assurance auto. Et oui, lorsque votre véhicule n’est plus utilisé pour vous rendre au travail, la tarification est adaptée en conséquence.

Maintenant que les choses commencent à rentrer dans l’ordre, les entreprises sont enfin prêtes à accueillir leurs employés en présentiel ou en travail hybride. Vous êtes de retour au bureau ou vous y retournerez sous peu et utiliserez votre auto pour vous y rendre ? Il est important que vous informiez votre assureur. Voici pourquoi.

L’utilisation de votre voiture et votre prime d’assurance auto

Tout comme le modèle et l’année de votre voiture, votre âge, votre lieu de résidence et le lieu d’utilisation de votre véhicule, votre dossier de conduite et votre dossier de crédit, l’utilisation que vous faites de votre automobile influencent votre prime d’assurance auto. En effet, le kilométrage annuel parcouru et la distance pour vous rendre au travail avec votre voiture est pris en considération lors du calcul de votre prime.

De façon générale, le plus vous roulez avec votre auto, le plus cher vous serez susceptible de payer pour l’assurer. Pourquoi ? C’est bien simple : le plus vous utilisez votre voiture, le plus elle est exposée aux risques d’accident et aux sinistres de toutes sortes. C’est donc dire que votre assureur est plus susceptible de devoir vous indemniser qu’un autre conducteur qui utilise moins sa voiture. Il doit donc se protéger en vous faisant payer une plus grande prime.

Changement du nombre annuel de kilomètres parcourus : faut-il informer votre assureur ?

En bref, oui. Il est important d’aviser votre représentant en assurance de dommages de tout changement quant à l’utilisation de votre voiture, incluant le nombre de kilomètres parcourus. Si vous tombez en mode télétravail ou que vous décidez de prendre le transport en commun plutôt que votre auto pour vous rendre au bureau, informez-le. Il est fort probable qu’il sera en mesure de vous offrir une prime moins élevée, ce qui viendra diminuer le coût annuel de votre voiture.

À l’opposé, si votre utilisation augmente, à cause d’un retour au travail ou d’un nouvel emploi situé plus loin de votre résidence, vous devez également aviser votre assureur. Même s’il peut être tentant de lui cacher ce détail pour éviter l’augmentation de votre prime, l’honnêteté est toujours la meilleure carte à jouer. Nous vous expliquons les conséquences que pourrait avoir votre décision d’omettre de mentionner ce changement à votre représentant en assurance de dommages plus bas dans cet article.

Préparez votre voiture à votre retour au travail

Votre auto a été immobilisée ou peu utilisée pendant un long moment ? Une voiture qui roule peu n’est pas à l’abri des bris mécaniques. Au contraire, l’accumulation de débris dans le réservoir de carburant, l’aplanissement des pneus et la décharge de la batterie sont tous des conséquences possibles d’une faible utilisation d’un véhicule. Avant de reprendre un usage quotidien de votre auto, effectuez une inspection et un entretien complet. N’hésitez pas à consulter votre garagiste, en cas de doutes.

Autres changements à l’utilisation de votre voiture à déclarer

En plus du changement du nombre de kilomètres parcourus, vous devez aviser votre assureur si vous faites un nouvel usage de votre auto et si vous prévoyez de l’utiliser à l’extérieur du Québec.

Vous souhaitez faire du covoiturage, de la livraison de repas ou du transport rémunéré de personnes avec votre voiture ? Sachez qu’il est fort possible que votre police d’assurance auto actuelle ne vous couvre pas dans le cadre de ces activités. Même chose, si vous commencez à utiliser votre véhicule pour affaires.

De plus, dès que vous planifiez de rouler hors du Québec, il est conseillé de contacter votre assureur, car vous pourriez avoir besoin d’une plus grande garantie en responsabilité civile dans certaines provinces et certains pays, comme les États-Unis, pour être adéquatement couvert.

La transparence pour éviter les mauvaises surprises

À quels risques vous exposez-vous lorsque vous oubliez d’aviser votre assureur ou lui ou cachez volontairement des changements quant à l’utilisation de votre auto ? Tout d’abord, si vous faites une demande de réclamation, ce dernier pourrait vous indemniser partiellement. Pire encore, il pourrait décider de refuser de vous dédommager, même si le sinistre ou l’accident n’a rien à voir avec le changement que vous avez omis de lui mentionner.

Oui, aviser votre représentant en assurance de dommages de votre retour au bureau risque de réinstaurer votre prime à ce qu’elle était avant votre passage en télétravail ou votre arrêt de travail. Toutefois, vous pourrez conduire l’esprit tranquille et avoir la certitude d’être couvert en cas d’incident tout en évitant les mauvaises surprises.

