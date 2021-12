Scéno Plus: l’expertise québécoise présente sur la Strip

Deux ans après avoir quitté le Colosseum du Caesars Palace, Céline Dion fait à nouveau confiance à Scéno Plus. La firme québécoise a conçu la scène du Resorts World Theatre, que la chanteuse devait inaugurer le mois dernier.

Les bouchées doubles avaient été mises en octobre dernier, histoire que tout soit fin prêt pour accueillir la nouvelle résidence de Céline Dion, le 5 novembre dernier. La chanteuse ayant dû annuler ses représentations en raison de spasmes musculaires, c’est finalement Carrie Underwood qui a été la première à fouler ces planches mercredi soir.

Au bout du fil, le président de Scéno Plus, Olivier Berthiaume-Bergé, ne cache pas sa déception. Mais la fébrilité était toujours au rendez-vous, la veille de cette inauguration.

« C’est certain que c’est l’fun de voir la salle terminée, même quand elle est vide. Mais ça ne se compare pas à la sensation de voir des milliers de personnes déambuler dans les foyers, les sièges remplis et un artiste sur la scène que tu as créée. Évidemment, on aurait aimé que Céline Dion soit celle qui l’inaugure. Mais on sait qu’elle va revenir. Ce n’est que partie remise », relate-t-il, depuis Las Vegas.

Car c’est à l’image de la diva de Charlemagne qu’a été conçue cette nouvelle salle pouvant accueillir jusqu’à 5000 spectateurs. Forts de leur expérience avec le Colosseum du Caesars Palace – où elle s’est produite durant plus de 15 ans –, Olivier Berthiaume-Bergé et son équipe ont poursuivi les discussions avec l’équipe de Céline Dion pour créer un nouvel environnement qui ressemblerait autant à la chanteuse qu’à l’univers qu’elle déploie sur scène.

Une salle Glamour

Le résultat final : une salle glamour et sophistiquée avec une touche d’opulence végasienne (« sans être trop clinquant », nous précise-t-on).

« Les salles de spectacles deviennent des milieux de vie pour les artistes qui s’y produisent en résidence. Ils doivent s’y sentir à l’aise, être bien là-bas. Et dans le cas de Céline Dion, le son est d’une importance capitale. Alors on a fait installer un système de son immersif des plus hauts standards de l’industrie », souligne Olivier Berthiaume-Bergé.

♦ Katy Perry et Luke Bryan fouleront également la scène du Resorts World Theatre de Las Vegas ce mois-ci. Les nouvelles dates pour la résidence de Céline Dion seront annoncées prochainement.