Shawinigan ferme temporairement son usine d’eau potable qui polluait

L’usine flambant neuve de filtration d’eau de Shawinigan, qui multiplie des rejets toxiques et qui fait l’objet d’une enquête du ministère, ferme pour une durée indéterminée.

Un avis d’ébullition pour tous les citoyens desservit par l’usine soit 30 000 personnes ce qui représente 70% des Shawiniganais, à partir de jeudi.

Encore au mois d’août, le maire Michel Angers qualifiait pourtant l’ouvrage de « grande victoire politique. »

Mais depuis son ouverture en janvier 2020, l’usine du lac à La Pêche qui fait partie d’un projet de mise aux normes mise du système d’eau potable de Shawinigan et qui a couté 64 millions $, n’a jamais bien fonctionné.

Les membranes qui filtrent l’eau s’encrassent obligeant ainsi de les laver plus souvent que prévu ce qui entraine des rejets dans un ruisseau qui ont tué des poissons. Le ministère de l’Environnement a même ouvert une enquête pour faire la lumière sur la situation, révélait notre bureau d’enquête en août dernier.

Malgré les contrats accordés ces derniers mois pour nettoyer le ruisseau et l’usine et trouver des solutions (plus de 4 millions $), la ville a été contrainte d’annoncer mercredi qu’elle devait fermer l’usine.

« Davantage de matières organiques se retrouvent dans l’eau à l’automne et ceci engendre l’accélération du colmatage des membranes », a expliqué le maire par communiqué.

Ce dernier ne sait pas quand l’usine pourra rouvrir ni combien il en coutera pour corriger la situation.

En août dernier, le maire Angers avait déclaré au Journal au sujet de l’usine : « On va commencer par faire une nouvelle tentative de redémarrage, mais s’il faut mettre le feu à l’usine par après, ne soyez pas inquiet, je serai le pyromane de service. Mais au moment où on se parle, j’ai encore espoir que la technologie [...] puisse fonctionner. »

Une rencontre est prévue avec le ministre de l’Environnement Benoit Charette, le 15 décembre.

« Dégât environnemental »

André Berthiaume, propriétaire de terres où circule le ruisseau qui a été contaminé par l’usine, se dit content de cette annonce. Depuis des semaines, il affirmait que le nettoyage du ruisseau était loin d’être complété et les rejets avaient repris de plus belle.

« Encore samedi, on a pris des photos parce qu’il y a eu des rejets », dit-il.

Ce dernier se demande d’ailleurs pourquoi la décision survient maintenant...soit quelques semaines après les élections municipales.

Michel Angers, maire de Shawinigan depuis 2009, s’était battu bec et ongles pour obtenir l’usine de filtration d’eau au lac à la Pêche plutôt que sur la rivière Saint-Maurice comme le souhaitait le ministère de l’Environnement.

« C’est entièrement son erreur, le choix du site, insiste M. Berthiaume. Et maintenant, on a un gros dégât environnemental et moi je suis inquiet que ma terre va rester souillée. Et dès qu’ils vont repartir l’usine, j’aurai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ajoute-t-il. L’eau du lac à la Pêche est sale et le va toujours le rester. »

Au cours des derniers mois, le Journal a essuyé de nombreux refus à des demandes d’accès à l’information de la part de la ville. Certaines concernant des rapports, dont celui du Centre national en électrochimie et technologies environnementales (CNETE) de 2017 sur les d’essais pilotes de traitement et recyclage des eaux du lac à la Pêche. La DG du centre, Nancy Déziel qui est également conseillère municipale et amie de M. Angers.

Au moment de publier, le maire n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue.

