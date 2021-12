Ta Boîte: une classe portative extérieure qui fait le bonheur

Le concept Ta boîte s’installe dans les écoles de Sherbrooke. Des boîtes qui se transforment en bancs d’école permettent de créer une classe portative extérieure mise au point par un architecte de Sherbrooke.

Légères, économiques et pratiques, les boîtes se transforment rapidement en espace de rangement entre deux cours. Les bancs, fabriqués sous forme de modules, s’imbriquent les uns dans les autres afin de limiter la superficie d’entreposage.

La plus grosse boite peut soutenir jusqu'à 125 kilos. Cinq classes de niveaux primaire et secondaire l'ont testé le printemps dernier. Autant les enseignants que les élèves se réjouissent de ce concept leur permettant d’apprendre à l’air frais.

«C’était déjà pratique courante pour moi d’aller enseigner avec les copains à l’extérieur. Par contre, c’était beaucoup moins confortable parce que c’était sur l’asphalte», explique une enseignante qui a essayé Ta Boîte au printemps.

De plus, pour plusieurs enfants, l'air frais motive à rester concentré. «Moi, je suis un gigoteux [sic], donc ça me permet de respirer dehors et d’enlever mon masque», lance un élève qui a participé à l’essai.

Pour sa collègue de classe, le concept est très intéressant. Elle apprécie le fait de pouvoir se positionner autrement que simplement être assise sur une chaise.

Les boîtes ne prennent pas beaucoup d’espace. Les prismes triangulaires s’emboîtent les uns dans les autres pour être rangés dans un meuble qui prend peu de place dans une classe.

Peu coûteux, peu spacieux

Additionnellement, le coût est loin d’être exorbitant. Pour une classe de 24 élèves, le concept Ta Boîte coûte 450 $. La construction d’une classe extérieure, en revanche, peut coûter plus de 100 000 $. La classe extérieure de l'école Le Salésien en est un bel exemple.

Les 43 écoles primaires et secondaires du territoire de Sherbrooke vont recevoir leur concept Ta Boite, conçu par le Défi Polyteck qui emploie des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Les initiateurs du projet espèrent répandre le concept à la grandeur du Québec.