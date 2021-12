Un guichet unique pour tous vos besoins d’impression

Votre entreprise a besoin de présentoirs pour vos nouveaux produits ? De solutions d’affichage pour en faire la promotion ? Ou recherchez-vous des étiquettes d’identification à apposer sur vos produits ? Sachez que vous n’êtes pas obligé de cogner à plusieurs portes pour trouver le fournisseur qui saura répondre à vos demandes.

Grandir par acquisitions

Depuis ses débuts, elle a misé sur les acquisitions comme stratégie de croissance. En 2021, en pleine pandémie, elle a réalisé une douzième transaction en mettant la main sur Intergraphics, une entreprise de Winnipeg, spécialisée en sérigraphie industrielle et impression numérique.

« Avec cette acquisition, la première à l’extérieur du Québec, nous serons en mesure de mieux desservir nos clients nationaux, explique Pat Hénaire, vice-président, Ventes et marketing au Groupe Canva. Certaines grandes bannières ont des établissements à la grandeur du pays. À partir de notre nouvelle usine, ce sera plus facile d’acheminer le matériel dont elles ont besoin dans tout l’Ouest canadien. »

Groupe Canva a aussi été actif sur le marché des acquisitions en 2020 en réalisant deux transactions. En janvier, il y a d’abord eu celle de Positif Graphique, une entreprise de Laval spécialisée en impression de matériel promotionnel grand format et lithographie. Puis, en octobre, Groupe Canva a acquis Flash Grafix, une entreprise de Montréal qui fait de l’impression numérique à délai rapide. Les deux entreprises sont aujourd’hui intégrées en une nouvelle unité d’affaires des plus efficaces à Laval.

En plus de Mirazed et Flash Grafix, Groupe Canva compte trois autres unités d’affaires, soit Idenco Canada, qui offre des solutions de signalisation en métal, Décalcomanie Artistic, le spécialiste des faces graphiques et claviers à membrane, auxquelles vient de s’ajouter Intergraphics.

Une entreprise à forte croissance

Au cours des trois dernières années, Groupe Canva a vu tripler son chiffre d’affaires. « Au fil des ans, nos multiples acquisitions nous ont permis non seulement de croître, mais aussi de nous démarquer par la gamme étendue de nos services d’impression. Nous desservons plus de 5 000 clients en Amérique du Nord qui proviennent en proportion égale des secteurs industriel et commercial. Cette diversification nous a mis à l’abri des soubresauts du marché », affirme Pat Hénaire.

La pandémie a constitué un de ces soubresauts, et Groupe Canva a pu répondre aux besoins aussi immenses que soudains de ses clients des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique, de la quincaillerie et des véhicules récréatifs. « Nous en avons imprimé des pastilles de distanciation et autres solutions de signalisation pour que les commerçants puissent bien diriger la clientèle et respecter les mesures sanitaires », commente M. Hénaire.

En plus des services d’impression, l’entreprise offre un éventail de services connexes dont la conception, la mise en kit, l’emballage et l’entreposage de même que la gestion de stock, la distribution multipoint et l’installation.

UNE MARQUE EMPLOYEUR FORTE

À l’instar de bien des employeurs, Groupe Canva n’échappe pas aux difficultés de recrutement. Elle s’est donc efforcée de développer sa marque employeur afin de procurer à ses 350 employés une expérience de travail qui se démarque de la concurrence. « Nous avons bonifié l’offre globale aux employés en haussant notamment les salaires, précise Pat Hénaire. Nous avons également fait en sorte qu’ils travaillent dans un milieu agréable et confortable en rénovant la cafétéria et les aires communes. »

« Nos nombreuses acquisitions nous ont aussi permis de nous doter d’une expertise diversifiée, ajoute-t'il. Nous conservons ainsi nos talents, des gens qui connaissent le métier et qui peuvent le transmettre aux plus jeunes. Pour plusieurs spécialités, nous avons créé nos propres formations afin de parfaire les connaissances de nos employés. »

Depuis deux ans, l’entreprise investit pour automatiser une partie de sa production. Elle a récemment ajouté à son parc d’équipements une presse numérique à haute vitesse avec bras robotisé. Elle est trois fois plus rapide et permet la manipulation des matériaux, ce qui libère les opérateurs d’une tâche sans valeur ajoutée.

Enfin, Groupe Canva entreprend un grand chantier afin d’adopter une approche écoresponsable pour l’achat de produits, de matériaux et d’équipements de même que dans la gestion des résidus afin de réduire son empreinte environnementale. « Nous nous employons également à redonner à la communauté en faisant des dons de matériel graphique aux écoles en besoin de même qu’aux artistes. De plus, nous voulons offrir des bourses pour les aider à se faire valoir », souligne M. Hénaire.