Un homme de 41 ans arrêté pour agressions sexuelles à Saguenay

Le Service de police de Saguenay (SPS) a arrêté Michel Gagnon en lien avec une série d’actes à caractère sexuel, le 2 octobre dernier. Plusieurs victimes ont été identifiées, mais on croit qu’il pourrait y en avoir d’autres.

L’homme de 41 ans a comparu le 5 octobre et le 2 novembre dernier au palais de justice de Chicoutimi. Il a fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont agressions sexuelles, contacts sexuels, introduction par effraction, voyeurisme et vol.

En plus d’être l’auteur présumé de plusieurs agressions sexuelles, l’homme de 41 ans aurait également volé des vêtements et des biens personnels dans des voitures à proximité de gyms de Jonquière et de Chicoutimi.

« Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée dans le cadre de cette enquête », explique le sergent-détective du SPS, Michel Parent.

Mais ce dernier souligne que l’accusé pourrait avoir fait d’autres victimes. C’est pourquoi il rappelle que toute information au sujet de cet homme et de ses agissements peut être transmise de façon confidentielle au Service de police de Saguenay.

