«Je suis un produit»: une mise en marché réussie

Si les clients se sont présentés à La Licorne pour rire et se divertir intelligemment, ils repartiront sûrement satisfaits de ce qu’avait à vendre l’auteur Simon Boudreault avec la comédie Je suis un produit.

Dans cette pièce, celui qui assure aussi la mise en scène veut éclairer notre rapport à l’image qui nous pousse vers l’automarketing et la consommation, ainsi que la construction des perceptions qui déforment le regard sur l’autre. Pour y arriver, il présente l’histoire de Jihane, une Marocaine qui peine à trouver un emploi et qui décide alors de se voiler pour mieux répondre à la vision qu’ont les Québécois de souche de la diversité.

Celle jouée par Houda Rihani est finalement embauchée dans une boîte de marketing dirigée par Jeff, un verbomoteur gai auquel Éric Bernier donne vie. Ils sont entourés au travail de deux collègues, une femme qui subit les dénigrements du patron (Catherine Ruel) et un homme qui se fait damer le pion pour une promotion (Alexandre Daneau).

Ayant le cœur brisé, le dirigeant demandera les conseils de Jihane afin de reconquérir son ex-amant entrepreneur (Louis-Olivier Mauffette) en se fiant sur des techniques de vente.

Bien rythmé, cette production se caractérise par un humour varié qui plaît à l’auditoire. Après un début laborieux qui détonne avec le reste, elle trouve rapidement son erre d’aller, notamment grâce à l’énergie déployée par Éric Bernier. Le sens de la réplique est au rendez-vous tout comme des comédiens qui offrent un jeu à la hauteur de ce que le client exige.

Un voile pertinent

Ce sont les discussions sur la signification du voile et les perceptions qu’il engendre qui suscitent les réflexions les plus marquantes. S’intégrant parfaitement au récit, ce thème sensible est abordé avec un grand doigté. Par exemple, la défense du voile comme un signe de liberté par Jihane, qui ne voudrait pas en porter, tape dans le mille.

D’un autre côté, certaines envolées, notamment sur la critique du consumérisme, tombent parfois comme un cheveu sur la soupe. Il est également ironique de constater qu’un spectacle qui dénonce les préjugés liés à certains clichés présente des personnages qui sont eux-mêmes des caricatures. Le patron homosexuel bitch et sans filtre, ainsi que l’entrepreneur imbu de lui-même en sont les meilleurs exemples.

Évidemment, la comédie n’a pas pour but de faire dans la subtilité. Et puisque l’objectif de faire rire en abordant des phénomènes de société est atteint, Simon Boudreault peut ainsi conserver l’image d’un auteur qui réalise des créations appréciées.

Je suis un produit est présentée jusqu’au 18 décembre à La Licorne.