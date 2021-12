«Une petite claque dans la face» pour Bolduc

Zachary Bolduc est le premier à reconnaître que son jeu lors du mois de novembre n’a pas été à la hauteur du joueur qu’il est. Néanmoins, il entretenait un mince espoir d’obtenir une chance de se prouver avec Équipe Canada junior, mais le coup de téléphone n’est pas venu.

Bolduc, tout comme son coéquipier Nathan Gaucher, a été écarté de la liste des joueurs invités par Hockey Canada malgré le fait qu’ils avaient participé au camp estival de la sélection nationale.

« C’est un peu une déception pour moi, mais je suis quand même réaliste. Je n’ai pas connu le début de saison que j’aurais souhaité. Ce n’est pas une surprise, mais je vais grandir de ça et je vais m’assurer d’être prêt l’an prochain.

« C’est le tournoi que je regarde depuis que je suis jeune et c’est un rêve d’un jour être là. Pour moi, c’est une petite claque dans la face, mais je vais m’en servir comme motivation. »

Impression faite

Dans le cas de Gaucher, le fait qu’il n’ait pas été invité venait peut-être moins comme une surprise. Après tout, le joueur de centre des Remparts vient tout juste d’avoir 18 ans, il y a un mois. Invité après la blessure à Tyson Foerster cet été, il croit tout de même avoir laissé une bonne impression pour la suite.

« Ça avait super bien été et j’avais joué dans mon identité. J’ai prouvé que j’aurais pu occuper un rôle sur la quatrième ligne, jouer physique, gagner des mises au jeu et amener de l’énergie. »

« Il avait laissé une très bonne impression, a renchéri Patrick Roy. J’ai parlé à des gens de Hockey Canada et ils l’ont adoré. Il ne faut pas qu’il sorte la tête basse. Son objectif était de faire bonne impression et il l’a fait cet été. »

Partie remise

D’ailleurs, Roy ne croit pas que ses deux attaquants aient à ruminer bien longtemps cette non-sélection de Hockey Canada.

« Généralement, ils ne prennent pas de joueurs de 18 ans. C’est très rare qu’ils le font et les gars sont assez intelligents pour avoir compris cette situation. Et ce n’est pas juste au Québec. Je lisais ce matin qu’un espoir des Kings de Los Angeles [leur premier choix Brandt Clarke] n’avait pas été invité non plus. Plusieurs bons joueurs de 18 ans ne seront pas au camp. Hockey Canada veut des gars de 19 ans qui sont plus matures et il faut respecter ça. »

Bolduc, Gaucher et les Remparts recevront la visite du Phoenix de Sherbrooke ce soir et du meilleur pointeur de la LHJMQ, Joshua Roy. Ce dernier a d’ailleurs reçu le coup de fil de Hockey Canada.