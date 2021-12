Urgence fermée en Abitibi-Témiscamingue: un homme décède après avoir attendu plus de deux heures

Un homme de Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue, est décédé après avoir attendu plus de deux heures avant de recevoir de l’assistance.

Une situation qui aurait pu être évitée si les services d’urgence offerts à la population étaient encore disponibles à temps plein. Depuis presque deux mois, l’urgence n’offre des services que huit heures par jour.

L’homme a appelé les secours en pleine nuit le 30 novembre et a attendu pendant plus de deux heures avant de recevoir de l’assistance. Il est décédé avant de se rendre à la table d’opération.

Au moment de l’appel, l’ambulance de Senneterre était déjà en route vers Val-d’Or, transportant un autre patient. C’est finalement le service ambulancier de Barraute qui a été déployé pour répondre à l’appel.

La découverture ambulancière est un enjeu décrié par la Ville depuis déjà quelques semaines et comporte des risques importants pour les citoyens.

«C’est particulièrement triste de voir que la peur que nous avions se concrétise aussi rapidement. On savait que ça arriverait, on ne savait seulement pas quand. Aujourd’hui, c’est toute une communauté qui est en deuil», a déclaré la mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat.

La Ville de Senneterre s’est engagée à poursuivre ses démarches pour assurer une réouverture de son urgence le plus rapidement possible. Elle a également demandé au gouvernement de mettre en place des mesures concrètes qui éviteront toute découverture ambulancière pendant que des solutions sont recherchées.

«Malgré la collaboration du CISSSAT pour trouver des solutions et recruter la main-d’œuvre manquante, le travail ne se fait pas assez rapidement. [...] Il faut absolument que le ministre de la Santé et des Services sociaux et la PDG du CISSSAT revoient les modalités du plan de contingence pour assurer à la population un accès à des services de proximité qui répondent à leurs besoins», a ajouté Mme la mairesse.