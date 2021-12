143 millions $ à la gloire de Riopelle

L’aménagement au Musée national des beaux-arts du Québec d’un pavillon dédié à Jean-Paul Riopelle, un projet évalué à 143 millions de dollars, permettra de rassembler à Québec la plus grande collection publique d’œuvres de celui que François Legault considère comme « le plus grand peintre de l’histoire du Québec ».

L’Espace Riopelle verra le jour en 2025, sur le site de l’actuel pavillon central du MNBAQ, grâce à la contribution du gouvernement du Québec et de la Fondation Jean-Paul Riopelle qui en financeront la construction, a annoncé le premier ministre du Québec, jeudi.

Dans un geste philanthropique qu’on dit inégalé au Québec, les hommes d’affaires Michael J. Audain, de Vancouver, et Pierre Lassonde offrent 68 tableaux de leur collection privée de Riopelle, un legs évalué à 100 M$ qui portera à plus de 500 le nombre d’œuvres du peintre dans la collection du musée.

Pour M. Legault, un tel projet à la gloire de Riopelle s’inscrit dans la volonté de son gouvernement de célébrer les grands Québécois. « Il est connu partout dans le monde », a-t-il fait remarquer.

Le directeur général du MNBAQ, Jean-Luc Murray, estime que l’Espace Riopelle attirera 75 000 visiteurs de plus par année.

Québec au lieu de Montréal

En accueillant l’Espace Riopelle, la capitale nationale récupère un projet d’envergure qui devait initialement se réaliser au Musée des beaux-arts de Montréal.

Le départ dans le tumulte de la directrice générale Nathalie Bondil, en juillet 2020, avait cependant signé son arrêt de mort à Montréal.

Le MNBAQ est arrivé dans le décor à la suite d’une rencontre, en septembre 2020, entre François Legault, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, et les mécènes Audain et Lassonde.

« C’est un projet que nous avons développé à vitesse grand V. On s’amuse à dire que nous avons fait en quelques mois ce qui se fait en plusieurs années », indique Jean-Luc Murray.

Le premier ministre s’est défendu de favoriser Québec. « On va continuer de développer des musées à Montréal », a-t-il assuré.

La Ville contribuera

Le maire Bruno Marchand participait à l’annonce comme spectateur, puisqu’il n’y a pas à ce jour de contribution de la Ville de Québec. Il a l’intention d’y remédier.

« C’est une magnifique, extraordinaire opportunité pour Québec, ce qui vient d’être annoncé ce matin. Et la Ville a l’intention d’y participer. On va s’asseoir avec le MNBAQ et on va trouver une façon de faire en sorte que la Ville soit partie prenante. »

Jean-Luc Murray a indiqué que des discussions avaient eu lieu avec l’ancien maire Régis Labeaume pour une participation financière au projet.

« Comme il quittait la politique, ça a un peu compliqué les choses, aussi [étant donné] le moment de l’annonce, mais M. Marchand s’est montré très sensible à une possible implication de la Ville. »

— Avec la collaboration de Stéphanie Martin

Un projet d’envergure

Les investisseurs

Gouvernement du Québec : 20 M$

Fondation Jean-Paul Riopelle : 20 M$

Fondation du MNBAQ : 2,5 M$

Donation

Michael J. Audain : 39 œuvres

Pierre Lassonde : 29 œuvres

Valeur totale : 100 M$

Échéanciers

Concours d’architecture : 2022

Début des travaux : Été 2023

Ouverture : 2025

Source : MNBAQ