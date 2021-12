Avenir Mont-Sainte-Anne: nous méritons mieux

La grande région de Québec jouit d’un joyau naturel ayant le potentiel de devenir une destination plein air phare dans l’est de l’Amérique du Nord : le parc du Mont-Sainte-Anne. Cette montagne de calibre international, stratégiquement située à 40 kilomètres du centre-ville de Québec, appartient à toute la population : le terrain est la propriété du gouvernement du Québec.

Malheureusement, ce joyau est délaissé depuis plus de 20 ans. Aucun réinvestissement significatif dans les infrastructures et les activités de la station n’y a été fait par le gestionnaire en place depuis 1998. Résultat : des installations dégradées, un potentiel récréotouristique largement sous-exploité, une réputation qui se détériore année après année, sans compter les risques pour la sécurité des usagers. On se rappellera qu’en 2020, deux accidents majeurs impliquant les télécabines ont fait une vingtaine de blessés.

La situation au Mont-Sainte-Anne atteint un seuil critique et ce sous-investissement chronique ne peut plus durer.

Les acteurs régionaux se mobilisent

Plus tôt cette année, les Amis du Mont-Ste-Anne – un regroupement comptant maintenant plus de 500 membres – ont dévoilé un ambitieux plan de revitalisation visant à faire du Mont-Sainte-Anne une destination 4 saisons reconnue comme un modèle d’innovation et de développement durable.

Au-delà des usagers de la montagne, les régions de Québec et de la Côte-de-Beaupré en entier – notamment nos commerçants, nos restaurateurs et nos hôteliers – bénéficieraient d’investissements ayant pour effet de stimuler le tourisme ici, notamment en saison hivernale.

C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui « Avenir Mont-Sainte-Anne », joignant à la mobilisation en cours la voix de leaders politiques, de gens d’affaires, de représentants du milieu touristique, d’athlètes de haut niveau et de citoyens inquiets pour l’avenir de la montagne.

Au gouvernement d’agir

Les acteurs de la grande région de Québec refusent le statu quo au Mont-Sainte-Anne. Au fil des ans – en 2003, 2008 et 2011 – divers projets d’investissements ont été présentés par le gestionnaire, Resorts of the Canadian Rockies (RCR), sans qu’aucun ne se concrétise. Devant la grogne montante, l’entreprise a promis un nouveau plan de développement au printemps dernier, et son dépôt se fait encore attendre. De toute façon, l’ère des belles promesses est révolue.

Nous nous tournons aujourd’hui vers le gouvernement du Québec, qui demeure l’unique propriétaire du terrain de la montagne et qui possède, en tant qu’État, tous les leviers nécessaires pour corriger la situation. Il est impératif – et tout à fait possible – de faire du Parc du Mont-Sainte-Anne un centre de plein air de classe mondiale, distinctif, attrayant et sécuritaire. Les retombées économiques seraient majeures et pérennes. Divers scénarios sont envisageables pour y arriver, mais dans tous les cas, le gouvernement doit jouer un rôle de leadership pour faire bouger les choses. Si la volonté politique y est, les moyens suivront.

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, nous irons donc à la rencontre des décideurs concernés et, surtout, nous multiplierons les actions de mobilisation afin que l’avenir du Mont-Sainte-Anne devienne un enjeu politique incontournable pour la grande région de Québec.

Le temps presse. Nous méritons mieux. Et nous le répéterons jusqu’à ce que notre voix soit entendue et que des gestes concrets soient posés.

Mario Bédard

Co-porte-parole, Avenir Mont-Sainte-Anne

Alex Harvey

Co-porte-parole, Avenir Mont-Sainte-Anne

Yvon Charest

Président, Les Amis du Mont-Sainte-Anne

Steeve Lavoie

Président et chef de la direction, Chambre de commerce et d’industrie de Québec

Laurence St-Germain

Skieuse et athlète olympique

Parise Cormier

Ex-mairesse, Saint-Ferréol-les-Neiges

Jean-Pierre Dufour

Président, Centre plein air Mont-Sainte-Anne

Jean-François Caron

Président, Avalanche

Stéphane Roy

Président, Apogée Sports

Henrick Simard

Associé, Fasken

Jean-Luc Fortin

Ex-maire, Sainte-Anne-de-Beaupré

Michel Paré

Ex-maire de Beaupré