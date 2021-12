Balado : les Hyundai Santa Cruz et Ford Escape PHEV mis à l’essai

Dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Frédéric Mercier ont livré leurs impressions sur les Ford Escape PHEV 2021 et Hyundai Santa Cruz 2022 récemment mis à l’essai.

Antoine a rappelé avoir fait l’essai d’une version de préproduction de l’Escape PHEV à l’été 2020. Il avait alors été en mesure de parcourir plus de 60 kilomètres en mode tout électrique à bord de ce véhicule hybride rechargeable. Or, ce nouvel essai dans des conditions climatiques moins favorables s’est avéré plus laborieux. Antoine affirme avoir pu parcourir seulement 39 kilomètres en mode électrique. Il déplore aussi l’absence de rouage intégral avec ce modèle, tandis que des rivaux comme le Mitsubishi Outlander PHEV et le Toyota RAV4 Prime peuvent en bénéficier.

De son côté, Frédéric Mercier s’est dit impressionné par toute l’attention reçue au volant du nouveau Hyundai Santa Cruz. Cette petite camionnette se démarque par son drôle de look, mais aussi par ses qualités routières. Tous les Santa Cruz vendus au Canada sont livrés avec un moteur turbo de 281 chevaux. Le rouage intégral est aussi offert de série. Cependant, le prix de départ de près de 40 000 $ et l’efficacité de la transmission à double embrayage sont à placer dans la catégorie des points faibles.

