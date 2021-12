Balado : N, une lettre à retenir chez Hyundai

Dans le cadre d'un nouvel épisode du balado Au volant avec Gabriel Gélinas, le journaliste du Guide de l'auto raconte l’histoire de l’appellation « N » chez Hyundai.

Le fabricant coréen suit la tendance de nombreux constructeurs, c’est-à-dire que les véhicules de haute performance reçoivent une nomenclature distincte. Pensons à BMW avec « M », à Mercedes-Benz avec « AMG » ou à Audi avec « RS ».

Ainsi, pour Hyundai, la lettre N désigne avant tout les modèles de performance de la marque. Elle fait également référence aux deux lieux de développement, soit le centre d’essai de Namyang en Corée et le circuit légendaire allemand du Nürburgring.

De plus, le logo stylisé N illustre un enchaînement de virages ou une route qui serpente.

Gabriel raconte que la Veloster N figure parmi les premiers bolides conçus par cette division. Par ailleurs, Hyundai a récemment lancé les Elantra N et Kona N.

La berline compacte et le VUS sous-compact sont munis du même moteur quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé qui produit 276 chevaux et 289 lb-pi. Une transmission à double embrayage à huit rapports équipe les véhicules. Une boite manuelle à six vitesses est aussi disponible pour l’Elantra.

Pour connaitre l’histoire complète de la division sportive de Hyundai, écoutez le balado ci-dessus!