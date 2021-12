Canadien: Brendan Gallagher et Sami Niku sur la liste COVID-19

L'attaquant Brendan Gallagher et le défenseur Sami Niku ont été placés sur le protocole de la COVID-19 de la Ligue nationale de hockey par le Canadien de Montréal, jeudi matin.

«Les deux joueurs sont suivis de près par les médecins de l’équipe, et suivent les directives et protocoles mis en place par la LNH», a précisé l’organisation, via son compte Twitter.

Les deux joueurs sont suivis de près par les médecins de l’équipe, et suivent les directives et protocoles mis en place par la LNH. pic.twitter.com/HkKSjJ1Xai — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) December 2, 2021

Le Canadien a un match prévu, jeudi soir au Centre Bell, contre l'Avalanche du Colorado.

Gallagher a disputé 23 matchs avec le Tricolore, cette saison, ayant récolté 10 points, dont quatre buts.

À propos de Niku, il a pris part à seulement neuf rencontres avec le CH, obtenant trois mentions d’aide.

La Coupe Molson à Suzuki

Sur une note plus réjouissante, l'attaquant Nick Suzuki est le récipiendaire de la coupe Molson pour le segment du mois de novembre.

Une présentation honorant le lauréat aura lieu avant le match contre l'Avalanche.

