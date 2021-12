Ce Cyberquad fait un malheur, mais seulement aux É.-U.

Voici le Cyberquad tout électrique pour enfants. Inspiré du design iconique du Cybertruck, ce VTT à quatre roues est doté d'un cadre entièrement en acier, d'un siège rembourré et d'une suspension réglable avec un frein à disque arrière et des barres lumineuses DEL.

Alimenté par une batterie lithium-ion d'une autonomie de 24 km et d'une vitesse maximale configurable de 16 km/h, le Cyberquad est conçu pour tous les enfants de 8 ans et plus.

C’est le studio de design chez Tesla qui a conçu ce quad électrique. Les parents peuvent le commander à partir de ce lien. Le même studio a proposé de nombreux produits excentriques par le passé, comme la liqueur d’agave Tequila Tesla, le prototype de robot humanoïde Tesla Bot et même des shorts Shorts pour narguer les vendeurs à découvert qui estiment trop élevé le cours du titre TSLA.

Par contre, inutile de vous faire passer pour un Américain ou d’utiliser un accès VPN vers un serveur situé en sol américain, le stock de Cyberquad est déjà épuisé.

Tesla n’est pas seule dans la conception du Cyberquad, la société centenaire Radio Flyer qui fabrique des jouets à quatre roues pour enfants est de la partie.

En cherchant bien, le manuel d’assemblage du gros jouet électrique est bilingue, anglais et... français !

Radio Flyer est aussi derrière le jouet Tesla Model S for Kids, disponible en quatre couleurs, les mêmes teintes que sur les voitures du groupe d’Elon Musk.

Marché étatsunien seulement

Si la livraison du Cyberquad commence d’ici 2 à 4 semaines, l’engin ne sera commercialisé et livré que dans les 48 états contigus des États-Unis, ce qui exclut Hawaii et Alaska.