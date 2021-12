Cinéma: le virus finira-t-il par tuer les salles?

Pour paraphraser la fable de La Fontaine, j’écrirais « que les salles de cinéma n’en mourront pas toutes, mais que toutes sont frappées ».

Le volubile Vincent Guzzo, mon ami Patrick Roy, président des films eOne, et combien d’autres optimistes de la même trempe sont convaincus que les salles de cinéma finiront par connaître encore de beaux jours.

Dès le début de la pandémie, j’avais écrit, à regret, car j’aime le cinéma en salles, que celles-ci ne s’en remettraient jamais. Je ne vois plus d’avenir pour la plupart des salles. Le tiers, peut-être même les deux tiers fermeront dans les cinq ou six années à venir.

En des temps plus propices, le film Aline, par exemple, aurait connu un meilleur sort en France. Valérie Lemercier y est une grande star. Presque l’équivalent de Johnny Halliday. Elle sait tout faire : réalisatrice, chanteuse, actrice (Les visiteurs). Elle a cumulé les Molières, les Césars et les Victoires de la musique. À sa troisième semaine, son film n’en a pas moins encore plongé : seulement 195 000 entrées, même s’il est présenté dans 787 salles.

On est loin des succès de 2019

Aline aura donc perdu chaque semaine la moitié de son public de la semaine précédente. C’est bien le signe que le bouche-à-oreille est nul, voire tout à fait négatif. Gaumont réduira sûrement la voilure pour le temps des Fêtes, laissant toute la place à Encanto de Disney. En première semaine, la fantastique famille Madrigal d’Encanto a fait plus d’un demi-million d’entrées.

C’est tout de même un début modeste pour un Disney. On est loin, très loin des entrées enregistrées par Le roi Lion en 2019. Plus de 10 millions ! Cette année-là, six films, dont Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu, avaient attiré plus de cinq millions de spectateurs chacun. Dune de Denis Villeneuve, qui achève sa carrière en France, dépasse à peine 3 millions d’entrées. Un piètre résultat pour un blockbuster qui a coûté plus de 200 millions de dollars canadiens.

C’est le film Illusions perdues, une adaptation du roman de Balzac, dont parlent surtout les cinéphiles parisiens, ces jours-ci. Présenté à la clôture du festival Cinémania de Montréal, il y a une quinzaine, ce long métrage exceptionnel du réalisateur français Xavier Giannoli sera à l’affiche en janvier dans quelques rares salles du Québec. Je suis allé le voir, hier, en matinée. Nous n’étions que quatre dans l’une des grandes salles de la Rotonde, à Paris.

Xavier Dolan est magistral

L’adaptation que le réalisateur a faite de ce roman de 800 pages d’Honoré de Balzac est une merveille. Il en fait ressortir des thèmes qui sont encore très actuels : en information, écrivait Balzac en son temps, tout s’achète, tout se construit ou tout se détruit par le mensonge et la rumeur. Les journaux du 19e siècle ne faisaient donc pas mieux que les réseaux sociaux et leurs « fake news ».

Aux côtés de Cécile de France, de Vincent Lacoste, de Benjamin Voisin et de Gérard Depardieu, Xavier Dolan, qui fait aussi la narration du film, joue avec profondeur et une étonnante retenue le rôle d’un jeune écrivain mondain. Décidément, Xavier a tous les talents. Je reverrai sûrement Illusions perdues avec plaisir, à la maison sur mon grand écran de télé. Comme des millions de Français, je suppose, puisque jusqu’ici, seulement 787 000 d’entre eux se sont déplacés depuis huit semaines qu’il est à l’affiche pour le voir en salles.