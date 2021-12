De la valeur d’un régime matrimonial

Comme une de vos correspondantes, je vis avec un homme qui ne regarde pas à la dépense, et je dois surveiller ses achats pour ne pas qu’il exagère. On parle de s’unir civilement le printemps prochain, mais vu son attitude face à l’argent, j’ai décidé de ne signer aucune forme de contrat civil. Comme ça je ne risque pas de devoir partager ses dettes si jamais on se séparait.

Anonyme

Vous devriez consulter un notaire avant la célébration, car sans contrat (de mariage ou civil) je constate qu’au moment d’une séparation, les biens acquis pendant votre union seraient automatiquement administrés selon les règles du régime légal du Québec, soit la société d’acquêts, en vertu de laquelle vous devriez quand même partager avec lui vos biens acquis pendant l’union. Est-ce vraiment votre désir ?