Enfin, les bracelets anti-rapprochement!

Des vies seront sauvées. Après 18 féminicides survenus en 2021 au Québec, et après plusieurs victimes de violence conjugale qui ne dorment plus la nuit et qui vivent avec un stress extrême par peur de représailles de leur ex-conjoint, je dirais qu’il était plus que temps d’instaurer les bracelets anti-rapprochement.

Malgré que les débats aient lieu depuis bien longtemps sur les lacunes au niveau de la protection des victimes de violence conjugale, le gouvernement Legault ira enfin de l’avant pour implanter les bracelets anti-rapprochement. Il n’est jamais trop tard pour bien faire.

Des vies seront sauvées. Pas seulement au sens propre. En effet, les victimes de violence conjugale pourront désormais recommencer à vivre sans ressentir une peur qui les paralyse au quotidien.

C’était nécessaire et urgent d’agir. Plusieurs pays européens ont déjà implanté ce type de bracelet. Ils ont sauvé des vies en agissant ainsi. Il y a donc une preuve qui démontre que c’est réalisable, mais il fallait que le gouvernement priorise ce dossier.

La loi permettait déjà, en vertu de l’imposition d’un mandat de paix, communément appelé «810», d’imposer un bracelet électronique s’il y avait des doutes pour la sécurité d’une personne à protéger. Cependant, dans les faits, on n’imposait pas le port du bracelet électronique en raison du fait qu’on manquait d’organisation technique dans ce domaine.

Il y aura certainement des contestations judiciaires sur la légalité des bracelets, notamment en vertu de la Charte des droits et libertés. Cependant, je vous prédis que les juges détermineront que l’effet préjudiciable est moins grand que l’effet bénéfique, et que dans une société libre et démocratique cette atteinte aux droits et libertés individuelles devrait être justifiée. Ça devrait tenir la route. C’est nécessaire pour combattre ce fléau.

Malgré un mandat de paix et une interdiction d’approcher une victime, lorsqu’on se rendait compte que le prévenu avait enfreint son ordonnance, il était trop tard. Imaginez l’angoisse que pouvaient vivre certaines victimes en ne sachant jamais si leur présumé agresseur était proche. Même si le présumé agresseur tentait de les contacter ou faisait des manœuvres pour approcher la victime, la preuve était extrêmement difficile à faire pour prouver que le prévenu avait enfreint son ordonnance et méritait d’être emprisonné.

Maintenant, avec les bracelets anti-rapprochement, la victime se sentira rassurée, pourra vivre une vie plus normale, en sachant que si le présumé agresseur se rapproche de l’endroit où elle se situe, elle sera avisée à l’avance et pourra être protégée si nécessaire.

Finalement, il sera toutefois important, dans l’implantation des bracelets anti-rapprochement, d’être vigilant quant aux stratagèmes que pourrait utiliser un présumé agresseur pour retirer son bracelet ou encore quant à une négligence potentielle dans la gestion des avertissements.