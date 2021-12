La recette derrière les succès de Pierre-Luc Dubois

Après une saison difficile l'an dernier, Pierre-Luc Dubois joue du bien meilleur hockey cette année.

L'attaquant des Jets a expliqué la raison derrière ses succès lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«Je n'ai pas changé trop de choses, j'ai continué à apprendre et j'ai continué à travailler fort. J'ai eu un gros été d'entraînement et un gros été sur la glace. Je me sentais bien au début de la saison et je me sens toujours bien. Quand la confiance est là, tu es prêt quand les gros moments arrivent.»

Sur le plan collectif, le Québécois est satisfait du départ de sa formation, même si ça va un peu moins bien à Winnipeg dernièrement.

«Je suis content du début de la saison. Les 20 premiers matchs sont importants, mais les 60 derniers aussi. L'équipe va un peu moins bien en ce moment, mais on est en train de replacer ça. Jouer devant des partisans, je ne peux pas dire à quel point ça nous fait du bien. Ça nous donne vraiment beaucoup d'énergie.»

L'ancien des Blue Jackets a d'ailleurs pu vivre des émotions particulières lorsqu'il a effectué son retour à Columbus, il y a quelques semaines.

«C'était un moment spécial dans ma carrière et je ne l'oublierai pas. On a perdu, mais c'était une défaite comme les autres. J'ai été hué assez fort, mais les partisans sont très passionnés. Je m'attendais à ça, mais on passe à autre chose maintenant.»

Dubois s'est également prononcé sur les moments difficiles que traversent les Canadiens, lui qui a conservé des liens avec David Savard et Mathieu Perreault.

«C'est spécial pour tous les Québécois de jouer à Montréal, même si c'est juste un match. Quand je parle à David et à Mathieu, ils sont très fiers de représenter Montréal et les Canadiens. C'est une bonne équipe qui travaille fort et qui n'est pas facile à jouer contre. Je suis certain que le choses vont se replacer.»

