Le Crew conserve les services de Lucas Zelarayan

Le Crew de Columbus a annoncé jeudi avoir conclu un nouveau contrat de trois ans assorti d’une option pour une saison supplémentaire avec le milieu de terrain vedette Lucas Zelarayan.

• À lire aussi: Un bel honneur pour Kamal Miller

• À lire aussi: CF Montréal: le projet Ballou Tabla abandonné

L’Argentin de 29 ans a effectué des débuts tonitruants en Major League Soccer (MLS) en étant nommé «Nouveau venu de l’année» en 2020. Il a ensuite permis au Crew de remporter la Coupe MLS la même saison en inscrivant un doublé en finale, face aux Sounders de Seattle.

Bien que le Crew n’ait pas été en mesure de participer aux éliminatoires cette année, Zelarayan a établi un sommet à Colombus avec une récolte de 12 buts et sept passes décisives en 32 apparitions.

«Au cours des deux dernières saisons, Lucas a prouvé qu’il était l’un des meilleurs "game-changer" de la MLS et nous sommes excités qu’il ait signé un nouveau contrat, a mentionné par voie de communiqué le président et directeur général du Crew, Tim Bezbatchenko. Lucas a prouvé qu’il pouvait performer sous pression et il brille d’autant plus lorsque l’enjeu est grand.»

Celui qui représente l’Arménie sur la scène internationale a fait des coups francs sa marque de commerce. En 2021, il a secoué les filets cinq fois en pareilles circonstances, soit le deuxième plus haut total de l’histoire de la MLS en une saison.