Le Québec traîne de la patte pour la 3e dose

Le Québec traîne de la patte pour ce qui est d'offrir une 3e dose du vaccin contre la COVID-19 à la population, si on le compare aux autres provinces et territoires canadiens.

À l’heure actuelle, la Belle Province offre la 3e dose aux personnes de 70 ans et plus et à certains groupes ciblés.

Ailleurs au pays, certains endroits ont élargi l’administration de la 3e dose. Jeudi, l’Ontario a annoncé que les personnes de 50 ans et plus pourront recevoir une dose de rappel. Le Yukon offre également cette possibilité.

Au Manitoba, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, la 3e dose du vaccin est offerte à tous les adultes de 18 ans et plus.

Si la Colombie-Britannique et l’Alberta l’offrent respectivement aux personnes de 70 ans et de 60 ans et plus, ces provinces de l’Ouest ont manifesté leur intention de la rendre accessible à tous les adultes de 18 ans et plus à partir de janvier 2022.

Dans les Maritimes, le Nouveau-Brunswick autorise les personnes de 65 ans et plus à recevoir une dose de rappel. La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador l’offrent aux personnes de 70 ans et plus.

