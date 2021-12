Les pièges du recours en vice caché

Beaucoup de gens au Québec doivent malheureusement entreprendre un recours en vice caché à la suite de l’achat d’une résidence. Que faut-il savoir pour ne pas être débouté en cour? Il y a des pièges. Les connaissez-vous?

Le vice caché est à l’inverse du vice apparent. Il s’agit d’un défaut caché qui rend impropre à l’usage l’immeuble pour lequel il est destiné. Vice caché le dit, on ne le voit pas à l’œil nu, ni lors de la visite d’inspection qui doit se faire d’une manière raisonnable. Il n’est pas obligatoire d’avoir un expert, même si c’est fortement recommandé, mais il faut inspecter l’immeuble d’une manière diligente selon le bon vieux critère du «bon père de famille». Le vice apparent, quant à lui, est visible et n’est donc pas un vice caché.

Pourquoi peut-on réclamer les coûts pour réparer un vice caché lorsqu’on a acheté un immeuble? Le recours en vice caché vient de la garantie légale du vendeur prévue à l’article 1726 du Code Civil du Québec qui prévoit que le vendeur doit garantir l’immeuble de tout vice caché et qu’il est tenu de réparé tout vice, le cas échéant. Si le vendeur ne connaissait pas le vice au moment de la vente, il est tenu de le réparer. Si le vendeur connaissait le vice et ne l’a pas dénoncé, il peut être tenu de payer, en supplément, des dommages et intérêts pour les ennuis et inconvénients causés à l’acheteur.

PIÈGES

Malheureusement, ce que beaucoup ignorent c’est qu’il faut absolument que le vice caché soit dénoncé dans un DÉLAI RAISONNABLE et par ÉCRIT au vendeur, et ce, sous peine de perdre notre recours judiciaire.

Effectivement, beaucoup de gens perdent leurs droits puisqu’ils tardent à dénoncer au vendeur qu’ils ont découvert un vice caché. L’idéal est de le dénoncer dans les jours qui suivent la découverte. La jurisprudence dans ce domaine n’est pas très tolérante. On parle de six mois maximum et dans des cas exceptionnels de un an. Si le délai n’est pas jugé raisonnable, on perd son recours. Cela peut faire mal quand les montants sont élevés.

De plus, et c’est la partie la plus importante, le Code civil du Québec exige que la dénonciation soit faite par écrit. Encore une fois, si ce n’est pas le cas le recours tombera. Beaucoup de personnes font ainsi l’erreur de dénoncer le vice au vendeur en lui parlant au téléphone. On attend souvent ce type d’explication en cour: «Je lui ai dit et expliqué au téléphone! Il comprenait et voulait payer». Malgré une bonne entente avec le vendeur, il faut toujours dénoncer le vice par écrit. Les écrits restent et les paroles s’envolent.

Les vices cachés peuvent donner beaucoup de maux de tête. Il n’y a pas de prescription, soit pas de date limite, pour découvrir un vice caché. Si le vice caché était présent lorsque vous étiez le propriétaire de l’immeuble, vous pouvez être tenu de le réparer. C’est pourquoi il faut être bien prudent à l’achat d’une résidence et bien la faire inspecter pour s’éviter bien des ennuis.

Certes, avec la surenchère que l’on peut observer présentement dans le domaine de l’immobilier, certaines personnes ont la chance de pouvoir vendre leur résidence sans garantie légale. Certains vont donc choisir d’avoir moins d’argent pour avoir une certaine paix d’esprit. La vente sans garantie légale permet ainsi d’éviter les recours pour vices cachés.

Cependant il faut savoir que si l’on veut vraiment obtenir la paix d’esprit, il faut vendre sans garantie légale et «aux risques et périls de l’acheteur». Même une vente sans garantie légale peut laisser la porte entrouverte à une poursuite si l’acheteur prouve que vous étiez de mauvaise foi et que vous connaissiez le vice. Par contre, la vente dite «aux risques et périls de l’acheteur» protège de tous recours subséquents.