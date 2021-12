L’Ontario permettra la vaccination des 50 ans et plus dès le 13 décembre

L’Ontario élargira l’accès à la troisième dose de vaccin contre la COVID-19 aux personnes âgées de 50 ans et plus dès le 13 décembre prochain.

Pour y être admissible, il faudra un délai de six mois depuis l’injection de la deuxième dose.

Cette décision de la santé publique ontarienne précède une prise de position du Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI), qui pourrait annoncer de nouvelles recommandations entourant la troisième dose vendredi.

À l’heure actuelle, la santé publique du Québec limite l’accès à la troisième dose aux personnes de 70 ans et plus, en plus des personnes vivant en CHSLD, dans des résidences pour personnes âgées ou aux personnes immunodéprimées.

Plusieurs experts ont interpellé les gouvernements pour rapidement élargir l’offre de cette troisième dose à tous les adultes à l’approche de la période de Noël, dans un contexte où le variant Omicron sème l’inquiétude en raison de son plus haut potentiel de contagion présumé.

