Mélanie Demers remporte le Grand Prix de la danse de Montréal 2021

Le Grand Prix de la danse de Montréal 2021, présenté par Québecor et la Ville de Montréal, a été attribué jeudi à l’artiste multidisciplinaire Mélanie Demers.

Mme Demers, qui a fondé en 2007 la compagnie de danse MAYDAY dans la métropole, a obtenu une bourse de 25 000 $ et son prix lui a été remis par le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, ainsi qu’un représentant de la Ville.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

«Le jury a voulu souligner la marque unique que cette artiste métisse laisse sur son époque, a-t-on expliqué dans un communiqué. S’étant distinguée avec la pièce "La goddam voie lactée" coproduite par l'Agora de la danse et le Festival TransAmériques, la chorégraphe, interprète, metteuse en scène et autrice bâtit son parcours prolifique sur des œuvres qui prennent la forme de manifestes politiques et féministes.»

On a ajouté qu'elle «sait faire émerger l’humanité sous tous ses angles dans sa qualité d’activiste acharnée et engagée. À ce jour, Mélanie Demers a chorégraphié plus de trente œuvres présentées en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie».

Les Prix de la danse de Montréal (PDM), créés en 2011 par la chorégraphe Marie Chouinard, ont dévoilé tous les lauréats de la saison 2020-2021. La 11e cérémonie annuelle a été animée par Anik Bissonnette et se tenait sous la présidence d’honneur de Rhodnie Désir, lauréate du Prix Envol pour la diversité culturelle et les pratiques inclusives en danse et du Grand Prix de la danse de Montréal l’an dernier.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Les autres lauréats

Les autres lauréats de cette année sont Barbara Kanerotonni Diabo (Prix de la danse de Montréal – catégorie Interprète); 100Lux (Prix Envol pour la diversité culturelle et les pratiques inclusives en danse); Béatriz Mediavilla (Prix de la danse de Montréal –catégorie Découverte); Louise Lapierre (Prix Ethel Bruneau); Francine Gagné (Prix de la danse de Montréal – catégorie Gestionnaire culturelle); Annie-Claude Coutu Geoffroy (Prix de la danse de Montréal – catégorie Contribution exceptionnelle).