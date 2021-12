NFL: Antonio Brown suspendu pour avoir menti sur son statut vaccinal

L’enfant terrible des Buccaneers de Tampa Bay Antonio Brown a été suspendu pour trois matchs sans salaire par la NFL pour avoir violé les protocoles relatifs à la COVID-19 de la ligue, jeudi.

Le coéquipier de Brown, le demi de sûreté Mike Edwards, s’est aussi rendu coupable de la même offense. Un troisième athlète, le joueur autonome John Franklin III ne pourra également disputer les trois prochaines rencontres s’il s’entend avec une équipe de la NFL.

Selon le réseau ESPN, ceux-ci auraient contrevenu aux règlements du circuit Goodell en «déformant leur statut vaccinal».

Il y a deux semaines, Brown avait été accusé par son ancien chef personnel d’avoir fait l’acquisition d’une fausse preuve de vaccination. Le dénommé Steven Ruiz avait raconté au «Tampa Bay Times» que le receveur de passes lui avait offert 500 $ pour mettre la main sur un passeport vaccinal falsifié, avant de s’en occuper par ses propres moyens.

Les Buccaneers avaient réagi à ces accusations en affirmant que toutes les preuves avaient été révisées par le personnel de l’équipe et qu’aucune irrégularité n’avait été observée.

Brown a toujours été incertain par rapport aux possibles effets secondaires de l’inoculation, mais son agent avait confirmé en novembre que le vétéran de 33 ans avait bel et bien été vacciné.

Déjà sur la touche...

«AB» devait d’ores et déjà s’absenter pour les deux prochains duels, lui qui soigne une blessure à une cheville. Absent depuis la sixième semaine d’activités, il a capté 29 ballons cette saison pour des gains de 418 verges et quatre touchés.

Selon le NFL Network, les trois joueurs ont accepté la décision de la ligue et ne porteront pas leur cause en appel. Dans une courte déclaration écrite, les «Bucs» ont remercié la NFL pour leur enquête minutieuse, assurant reconnaître l’importante des protocoles de santé et de sécurité établis.

