Saint-Célestin: développement domiciliaire suspendu à cause des eaux usées

Le système d'assainissement des eaux usées interrompt le développement domiciliaire du village de Saint-Célestin, sur la Rive-Sud de Trois-Rivières.

Ce dernier a atteint ses limites.

La localité ne peut plus tirer profit du boum de construction qui se présente à elle, comme dans beaucoup de municipalités, notamment grâce à l’exode vers les régions et à la pratique du télétravail. Les étangs d’épuration ne peuvent plus rien absorber.

L’urgence d’en construire un autre se fait sentir. Le dossier est actif depuis plus de 10 ans, mais n'a toujours pas connu son aboutissement. «On est dans un processus avec le ministère de l'Environnement depuis plusieurs années pour corriger cette situation-là», a indiqué le maire Raymond Noël.

Dans le meilleur des cas, l'ajout d'un étang ne pourra être réalisé avant 2023. Ainsi, un important projet d’ensemble résidentiel sur 35 terrains en plein cœur du village devra rester sur la glace pour une période indéterminée.

«On nous dit que c'est là pour quelques années à cause des gens qui viennent des autres pays, qui vont venir s'installer, c'est-à-dire les [im]migrants. Ces gens-là, il faut les loger quelque part, donc il y a encore de l'espace pour plusieurs années. Mais on manque de belles années malheureusement», a ajouté le maire Noël.

Pour attirer de nouvelles familles, le village compte sur une école neuve de nouvelle génération avec un plus grand confort pour les élèves, une meilleure luminosité, un plancher chauffant et la climatisation.

«D'après moi, c'est la plus belle école primaire au Québec», s’est targué Donald Martel, député caquiste de Nicolet-Bécancour.

«Le cœur de cette école, avec tout ce qu'il y a aux alentours, c'est vraiment attractif pour un milieu rural comme ici», a-t-il constaté.

Faute de pouvoir autoriser de nouvelles constructions, cet atout n'est toutefois pas aussi utile qu'il aurait dû l'être pour le village.