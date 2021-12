«Tout le monde veut faire de son mieux» –Nick Suzuki

C’est difficile de prendre l’ascendant sur une rencontre quand l’adversaire obtient plus d’occasions de marquer même s’il évolue à court d’un homme.

« Notre jeu n’est pas constant. Notre attaque massive a donné un but, ce qui leur a donné une erre d’aller. Pourtant, nous avions connu un bon début de match. Nous avions réussi à les contenir. »

–Ryan Poehling

Des sacs en papier brun sur la tête, des huées, un chandail lancé sur la glace : ça faisait un bail que les partisans n’avaient pas démontré un mécontentement aussi clair.

« C’est difficile pour tout le monde. Que ce soit pour les partisans ou pour l’équipe. Mais on essaie de jouer du mieux qu’on peut. Personne ne fait exprès pour mal jouer. Tout le monde veut faire de son mieux. »

–Alexander Romanov

Tout au long du match, le trio de Nick Suzuki a été opposé à celui de Nathan MacKinnon. L’Ontarien et ses ailiers ont fait du bon boulot dans leur tentative de contenir le gros trio adverse. À forces égales, il n’a pas touché la cible (Gabriel Landeskog a marqué dans un filet désert).

« On a bien fait contre eux pas mal tout le match. Ce sont trois des meilleurs joueurs de la LNH. On a commencé plusieurs présences dans notre territoire et on a réussi à limiter leurs occasions de marquer. »

–Nick Suzuki

Museler le meilleur trio adverse peut être un défi intéressant. Sauf que, parfois, ce genre de mission coupe offensivement les ailes. La présence de Phillip Danault permettait justement au jeune attaquant de se concentrer sur l’attaque.

« Je veux jouer contre les meilleurs joueurs des autres équipes. Dominique m’a approché ce matin pour me dire que, avec Brendan (Gallagher) sur la touche, Jake, Lehky et moi aurions cette tâche. Je pense qu’on a quand même eu des occasions en attaque. »

–Nick Suzuki