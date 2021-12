Un apéro gourmand pour célébrer les Fêtes

Cette année, pourquoi ne pas recevoir différemment pour les Fêtes? C’est le moment idéal pour organiser un apéro gourmand agrémenté de charcuteries, pâtés, fromages fins et produits de la mer!

Un plateau de charcuteries saura séduire les gourmets, alors que les rondelles de saucisson ou de salami doux ou épicé épateront vos convives. Agrémentez le tout de jambon sec ou de jambon cru. Ces produits se trouvent au comptoir Les Cochons tout ronds des Galeries Gourmandes.

En France, le boudin blanc est un incontournable des repas de Noël. À Québec, vous pouvez notamment vous en procurer au Roi du boudin, qui loge à la même enseigne. Avant de servir le boudin, vous pouvez le couper en tranches, le poêler ou le griller. Des plateaux de charcuteries et du boudin rouge y sont aussi disponibles.

Victorius Saucissier Comptoir offre une gamme imposante de produits sans gluten, au porc ou au poulet, entre autres. Vous pouvez même vous y procurer les saucisses en pâte de type «pogos» en version gourmet: une idée originale pour l'apéro! Des produits hongrois, comme le pista, une sauce au paprika, ou des cornichons marinés, ajouteront de la variété à votre table.

Les rillettes, la mousse de foie gras ou le bloc de foie gras des Canardises sauront plaire aux amateurs. Ces produits de qualité sont issus de l'élevage de canards en plein air. Ceux-ci sont transformés à Saint-Ferréol-les-Neiges, à la conserverie des Canardises.

La Poissonnerie Némeau propose des trésors de la mer frais ou préparés. Les huîtres apporteront une touche de raffinement à votre soirée. Des mets préparés, comme des pizzas, réjouiront quant à eux les plus pressés!

Une belle sélection de fromages et de pains

À la Laiterie Charlevoix des Galeries Gourmandes, vous trouverez des fromages fins québécois et d’importation, en plus d'autres produits laitiers. Le Fleurmier – fromage à pâte molle et à croûte fleurie – peut être servi chaud. Accompagnez-le de confitures, noix, fruits ou miel. Le Hercule – fromage à pâte ferme à croûte lavée – peut, quant à lui, être servi tel quel en languettes. De son côté, le 1608 se prête à merveille aux «grilled-cheese».

Au lieu des traditionnels raisins, complétez votre plateau de fromages par des noix, des cornichons et des dates. Privilégiez le vin blanc avec vos fromages, même si le rouge va bien avec ceux plus corsés, mais dans les deux cas, vous pouvez bénéficier des vins d’importation privée du Roi du boudin.

Arrêtez-vous ensuite au kiosque de la boulangerie artisanale À Chacun Son Pain pour accompagner leurs délices de pain bien frais! D’ailleurs, la baguette viennoise se marie très bien avec terrines, pâtés, foie gras et mousse de gibier.

Gâtez-vous pour le dessert

Impossible de terminer une bonne bouffe sans dessert. Nostalgique des beignes de grand-maman? Ceux de Beignes d'Antan combleront vos envies!

La pâte à biscuit de Cookie Bluff; les bûches de Noël et les chocolats de la Bûche Glacée ainsi que les produits à l'érable de Ma Cabane en Gaspésie plairont également aux dents sucrées.

Une visite à la boutique Ricardo des Galeries Gourmandes vous permettra aussi d’acheter des produits alimentaires, des accessoires de table et cuisine ainsi que vos cadeaux de Noël.

Complétez finalement vos achats aux Galeries de la Capitale en visitant le marché Adonis et la SAQ Sélection.

Une offre bonifiée

Pour le temps des Fêtes, des marchands supplémentaires s'ajoutent aux kiosques des Galeries Gourmandes, en plus du savoureux dulce de leche d’Obleas et de ses desserts typiques de l'Espagne et de l'Amérique latine:

· Domaine Steinbach

· Épices du Guerrier

· La Nougaterie

· Miellerie St-Patrice

· Cidrerie Verger Pedneault

Ces kiosques seront ouverts jusqu'à Noël.