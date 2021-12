Un nouveau shérif en ville

Donc, Jeff Gorton s’installe à Montréal avec le mandat de remettre sur les rails une concession qui, jadis, était un exemple pour tous les autres propriétaires de la Ligue nationale.

C’était il y a un bon nombre d’années, 25 ans peut-être.

Au fil des ans, on a entendu des promesses, trop souvent des promesses d’ivrogne, on a vu des changements au niveau administratif, l’équipe est ensuite passée dans le giron d’un Américain, tiens, tiens. Finalement, Geoff Molson et la famille Molson ont pris les guides avec des actionnaires.

Mais ça n’a pas changé.

Ça fait déjà plus d’une dizaine d’années qu’on attend des résultats concluants, qu’on attend de voir cette organisation atteindre des standards élevés.

Il y a eu une petite lueur d’espoir, le printemps dernier, les partisans ont finalement pu s’amuser, ont pu célébrer, ont pu vivre des moments exaltants, après tant d’années d’attente et surtout de frustration.

Quelques mois plus tard, le propriétaire décide, sans doute après avoir réalisé que l’intérêt pour le hockey et pour son équipe s’amenuisait, qu’il ne pouvait plus respecter le statu quo.

Au cours des derniers jours, il a modifié l’organigramme de sa société en congédiant deux hommes exerçants un impact majeur dans les opérations quotidiennes de l’équipe.

Marc Bergevin travaillait sur du temps emprunté, on le sait, et Trevor Timmins avait réussi jusque là à conserver son poste et même à obtenir un poste encore plus important, au grand étonnement de tous ceux qui gravitent autour de l’organisation.

Les insuccès de l’équipe, les résultats désastreux obtenus depuis le début de la saison, ne laissaient guère le choix à Geoff Molson. Il devait réagir. Les amateurs l’exigeaient, les partenaires d’affaires l’exigeaient, l’histoire de la concession n’avait jamais connu un chapitre aussi sombre, aussi désolant.

Jeff Gorton est mandaté pour revoir tous les départements du secteur hockey. Se joindra à lui un directeur général.

QUELLE DIRECTION PRENDRA LE CANADIEN ?

Photo d'archives, Martin Chevalier

Geoff Molson et Gorton vont sûrement discuter du modèle d’affaires à adopter. Quelles sont les options ? Un programme de relance de la concession, en adoptant une politique où l’on mettra beaucoup d’emphase sur les jeunes joueurs de la concession. Il y aura plusieurs dossiers qui susciteront beaucoup d’intérêt. La masse salariale devra subir des modifications importantes. Une équipe ne peut occuper le deuxième rang au niveau des engagements monétaires aux joueurs et se retrouver parmi les pires formations de la ligue. L’équation ne tient pas. Dans un tel programme, il faut passer le couperet et habituellement, ça touche de hauts salariés. Carey Price serait-il prêt à soutenir un tel programme sachant très bien que la coupe Stanley devient un objectif tirant de la science-fiction ? Brendan Gallagher stipule qu’il veut gagner, alors adhérerait-il à un tel programme ?

Les priorités de Jeff Gorton

Habituellement, quand une organisation décide de passer la vadrouille parmi le groupe de ses principaux décideurs, c’est que le propriétaire ne pouvait plus tolérer des résultats allant à l’encontre des objectifs de l’entreprise.

Le Canadien est condamné à gagner. Occuper les bas-fonds de la Ligue nationale est un scénario que les anciens propriétaires, à l’exception de George Gillett, et tous ceux qui ont travaillé pour cette concession n’ont jamais connu dans le passé, un scénario qui n’a jamais été envisagé dans les pires moments de l’entreprise.

Les 24 coupes Stanley bien en vue au plafond du Centre Bell rappellent, chaque fois que le Canadien dispute un match de hockey, à quel point on a perdu cette culture d’excellence alors que tous les départements réunissaient des gens qualifiés, des gens respectant la tradition de l’entreprise.

Conditions gagnantes

Est-ce à dire que Jeff Gorton, embauché en fin de semaine dernière pour chapeauter le secteur hockey de l’entreprise se voit offrir un héritage empoisonné ?

Disons qu’il devrait créer des conditions gagnantes en composant, dès le départ, avec des actifs qui n’ont pas répondu aux attentes, et précisons que les attentes étaient très modestes. Croyait-on, avec une équipe en bonne santé, que le Tricolore avait des chances de se qualifier pour les séries éliminatoires ? Très peu d’observateurs y croyaient. En acceptant l’offre de Geoff Molson, Gorton sait très bien dans quoi il s’embarque. Une tâche colossale les attend, son directeur général, qu’il nommera éventuellement, et lui.

Il a sûrement établi son modèle d’affaires. On ne sait toujours pas si le Canadien adoptera la même formule que celle des Rangers de New York, formule peaufinée par Gorton. Si on tentait de dresser une liste de ses principales priorités.

QUI DIRIGERA LE DÉPARTEMENT DU RECRUTEMENT ?

Photo d'archives, Martin Chevalier

Pour l’instant, Martin Lapointe, entre autres, s’occupe du bon fonctionnement du département du recrutement. Qui remplacera Trevor Timmins ? Il s’agit d’un département que Jeff Gorton voudra améliorer et il est un spécialiste à ce niveau. Par conséquent, il rencontrera plusieurs candidats, il connaît bien le milieu des recruteurs. Le repêchage des joueurs amateurs lui a permis de réaliser des coups fumants au cours de sa carrière. Peut-être devra-t-il ajouter à son agenda une visite dans la région de Boston afin d’observer le défenseur Jordan Harris terminant sa carrière universitaire, ce dernier n’ayant toujours pas signé une entente avec le Canadien. Le recrutement veut dire également compter sur une solide équipe pour épier les autres équipes de la Ligue nationale et récolter toutes les informations sur les patineurs de la ligue.

RENCONTRE AVEC LES JOUEURS ET LES ENTRAÎNEURS ?

Photo d'archives, Martin Chevalier

Gorton voudra sans doute connaître les gens qui l’accompagneront sur une base quotidienne dans cette nouvelle aventure. Était-il besoin d’insister sur le fait que les plus importants sont les joueurs et les entraîneurs ? Il voudra sans doute expliquer aux joueurs quels sont maintenant les objectifs de l’entreprise, quel sera son plan d’attaque et aussi, il voudra sûrement informer les joueurs sur le statut des entraîneurs. À cet égard, il voudra avoir une longue conversation avec Dominique Ducharme, l’entraîneur-chef. Il faut croire qu’il sera en poste jusqu’à la fin de la saison. Donc, il voudra qu’on lui explique pourquoi le Canadien se retrouve dans une telle situation. Outre les blessés, quelles sont les causes d’un tel effondrement alors qu’il y a à peine quelques mois, l’équipe compétitionnait avec le Lightning de Tampa Bay, en grande finale de la Coupe Stanley ? Que peut-il faire dans l’immédiat ou encore quelles sont les actions qu’il entend poser dans l’espoir d’améliorer les performances ? Il voudra connaître les états d’âme de son entraîneur. En fait, il cherchera à bien connaître son pilote. Une évaluation exhaustive de tous les membres de l’équipe, entraîneurs, joueurs, soigneurs, préposés à l’équipement s’imposera.

EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL

Photo d'archives, Didier Debusschère

La question : quand voudra-t-il compléter ce dossier ? Sera-t-il bousculé par le temps ? Non. Mais, comme il s’agit d’un processus impliquant plusieurs candidats, les entretiens se multiplieront au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Il s’agit d’une décision importante et même si les deux hommes, en principe, se rapporteront au propriétaire, Jeff Gorton n’a pas accepté son poste de vice-président pour partager les pouvoirs de chef du secteur hockey. Quand Geoff Molson l’a rencontré à New York à la suite d’une suggestion de Gary Bettman, le propriétaire a expliqué en long et en large quels étaient les objectifs de l’entreprise et quel rôle on voulait lui confier. Gorton, par conséquent, s’assurera que le processus sera respecté. Il connaît la plupart des candidats, mais il voudra plus d’information sur chacun d’entre eux. Par exemple, peut-on présumer qu’il discutera avec Joe Sakic, grand patron de l’Avalanche du Colorado, équipe qui affronte le Canadien ce soir ? Sakic a travaillé avec Patrick Roy pendant quelques années, une association qui a connu une fin abrupte.

LE REPÊCHAGE, LES JOUEURS AUTONOMES, LA PÉRIODE DES TRANSACTIONS

Photo d'archives, Martin Chevalier

Trois événements marqueront la relance du Canadien. Le repêchage des joueurs amateurs présenté au Centre Bell, le marché des joueurs autonomes sans compensation et la période des transactions qui se terminera à la fin du mois de mars. Gorton profitera donc des prochaines semaines et des prochains mois pour consulter ses homologues, pour étudier le marché des transactions et pour prendre des décisions en fonction de la stratégie établie. Si le Canadien est un vendeur, comme le laisse croire la situation actuelle, en profitera-t-il pour échanger quelques vétérans ? Certains ont des clauses les protégeant contre une transaction, mais parfois, un patineur change d’idées quand la politique de l’entreprise change. Le nom de Ben Chiarot sera convoité, à n’en pas douter, puisqu’il pourra tester le marché des joueurs autonomes en juillet. Ce marché des joueurs autonomes sera très intéressant à partir de la possibilité que Kristopher Letang puisse être disponible. Quelques noms : Filip Forsberg, Johnny Gaudreau, Tomas Hertl, Ondrej Palat, Ryan Strome, Nazem Kadri, Vincent Trocheck, Reilly Smith, David Perron.